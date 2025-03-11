رصد 7 مخالفات أثناء حملة تفتيشية على القصابين بـ عين زارة

أخبار ليبيا 24

حملة تفتيشية على مجموعة من القصابين ببلدية عين زارة

استمرار جولات مفتشي مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية فرع طرابلس “لجنة اللحوم”

تسجيل عدة مخالفات خلال الجولة التفتيشية بعين زارة



كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن رصد عدة مخالفات للاشتراطات الصحية بمجموعة من قصابين بلدية عين زارة.

حملة تفتيشية على مجموعة من القصابين ببلدية عين زارة

وأوضح المركز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: ” بناءا علي تعليمات مدير عام المركز بشأن تكثيف الجولات لشهر رمضان المبارك ومن مبدأ حماية المواطن صحيا وغذائيا، استمرار جولات مفتشي مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية فرع طرابلس “لجنة اللحوم” رفقة جهاز الحرس البلدي بالمركز على مجموعة من القصابين ببلدية عين زارة، للتأكد من مدي مطابقتها للاشتراطات الصحية.

الرقابة على الأغذية والأدوية يسجل عدة مخالفات

وقد سجلت الحملة عدة مخالفات خلال الجولة التفتيشية، وهى:

النظافة العامة سيئة جدا.

ألواح التقطيع متهالكه وغير نظيفة.

يوجد خلط بين الأصناف اللحوم.

عدم وجود شهادة صحية لبعض العاملين.

عدم وجود مصدر للمياه الساخنة.

عرض اللحوم خارج المبردات.

الثلاجة العمودي تحتاج إلى صيانة والأرضية وكذلك ثلاجة العرض تحتاج الي صيانة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأشار الجهاز، إلى أنه تم اتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، وبناءا علي تعليمات مدير عام مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية بتكثيف الجولات التفتيشية علي القصابين ومحلات بيع الألبان ومحلات بيع الزلابية بمنطقة قصر بن غشير ومنطقة السبيعة.

قام مكتب جنوب طرابلس جولة تفتيشية برفقة الحرس البلدي على القصابين ومحلات بيع الألبان.

إحالة بعض المخالفات إلىالجهات الضبطية

وبحسب المركز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت الي الجهات الضبطية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسي