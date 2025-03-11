تحديات جديدة.. الجراد الصحراوي يدخل مرحلة التكاثر

أخبار ليبيا 24

افتتاح غرفة عمليات رئيسية لمكافحة الجراد الصحراوي في مدينة تراغن

الفرق الفنية المتوفرة بحاجة إلى مزيد من المعدات

تسليم الجرارات الزراعية ومعدات مكافحة الآفات والمبيدات إلى رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب

كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الجنوبية، المهندس محمد التارقي، عن دخول الجراد الصحراوي إلى مرحلة التكاثر في جنوب ليبيا.

الفرق الفنية المتوفرة بحاجة إلى مزيد من المعدات

وأوضح التارقي، إن نتائج المتابعة والرصد، بينت أن الجراد دخل مرحلة التكاثر في جميع المواقع التي انتشر فيها، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود الفرق باستخدام إمكانيات أكبر، نظراً لأن عملية مكافحة الجراد تعد من التحديات الكبيرة بسبب نقص المعدات والتجهيزات.

الجراد الصحراوي يدخل مرحلة التكاثر في جنوب ليبيا

وأشار التارقي، إلى أن الفرق الفنية المتوفرة بحاجة إلى مزيد من المعدات للتمكن من السيطرة على الجراد في جميع المواقع، لافتا إلى وصول الفرق الفنية، يوم الاثنين، إلى مشروع مكنوسة ببلدية وادي عتبة، في أول زيارة للجنة الطوارئ.

افتتاح غرفة عمليات رئيسية لمكافحة الجراد الصحراوي في مدينة تراغن

وافتتحت غرفة عمليات رئيسية لمكافحة الجراد الصحراوي في مدينة تراغن مساء الاثنين، حيث ستنطلق الفرق إلى مختلف المواقع التي يتم فيها مكافحة الجراد في البلديات بالمنطقة الجنوبية.

تسليم الجرارات الزراعية ومعدات مكافحة الآفات والمبيدات إلى رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب

من جهة أخرى، خاطب وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، أبوبكر أمصاف يونس، عمداء بلديات (سبها، أوباري، مرزق) بشأن تسليم الجرارات الزراعية وآليات ومعدات مكافحة الآفات ورش المبيدات إلى رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، اللواء جمال العمامي، لاستخدامها في الخطة المعدة من قبل رئيس لجنة مكافحة الجراد الصحراوي، على أن تُعاد لاحقاً إلى أصحابها.