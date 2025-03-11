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بيان هام من مديرية أمن بنغازي بشأن التصوير

مديرية أمن بنغازي تعتمد آلية جديدة للتصوير

11 مارس، 2025 11:17 ص
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صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى
صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى

أخبار ليبيا 24

  • أمن بنغازي تعلن منع التصوير في نطاق المديرية دون تصريح رسمي
  • منع التصوير في نطاق المديرية دون الحصول على تصريح رسمي
  • الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل أي عملية تصوير
  • حظر التصوير خلال المهام الأمنية

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اعتماد آلية جديدة للحصول على إجراءات التصوير داخل نطاق المديرية.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مديرية أمن بنغازي الكبرى Directorate Security Benghazi بناء على تعليمات مدير أمن بنغازي ،الكبرى، اللواء صلاح هويدي يعلن المكتب الإعلامي الأمني عن آلية جديدة للحصول على إجراءات التصوير داخل المديرية، بما في ذلك التصوير الجوي بالطائرات المسيرة (الدرون) وكافة أنواع التصوير الإعلامي والإعلاني يُشترط الحصول على موافقة أمنية مسبقة لتصوير أي نوع، ويجب تقدیم الطلبات عبر المكتب وفق الإجراءات المحددة ویلزم الجميع بالالتزام بالمعابير الأمنية كما يُمنع التصوير بدون تصريح رسمي وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين f Ministryo Interior MinistryoiInterioroi nment thcLioyangovernment theL وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ቅዮ‏'‏

  • منع التصوير في نطاق المديرية دون الحصول على تصريح رسمي

وقال المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان له عبر صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن المديرية اعتمدت آلية جديدة للحصول على التصريح، وتشمل هذه الآلية التصوير الجوي بواسطة الطائرات المسيرة وجميع أنواع التصوير الإعلامي والإعلاني لتعزيز الأمن العام وضبط العمل الإعلامي وفق الضوابط القانونية المعتمدة مع الحفاظ على خصوصية المواطنين.

  • أمن بنغازي: الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل أي عملية تصوير

وأضاف البيان أنه يُشترط الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل أي عملية تصوير، عبر تقديم طلبات الموافقة للمكتب الإعلامي وفق الإجراءات المحددة، كما يجب على الجميع الالتزام بالمعايير الأمنية واحترام خصوصية العمل الأمني والمواطنين.

وشدد البيان: “يُمنع منعًا باتًا التصوير دون الحصول على تصريح رسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”.

  • حظر التصوير خلال المهام الأمنية

وفي 26 فبراير الماضي، قرر مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، حظر التصوير نهائيًا لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين بالمديرية خلال ساعات العمل أو أثناء تنفيذ المهام الأمنية، في إجراء قالت المديرية إنه يهدف إلى الحفاظ على سرية المعلومات وضمان أمن وسلامة العمليات الأمنية.

وأكد مدير الأمن أن أي شخص يُضبَط أثناء التصوير أو ينشر صورًا وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيخضع لإجراءات قانونية صارمة، دون أي تهاون أو تساهل في تنفيذ القانون.

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11 مارس، 2025 11:17 ص
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