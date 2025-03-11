بعد الاعتداء عليه.. تفاصيل اختطاف القاضي «على الصغير» من منزله بسوق الجمعة

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اختطاف قاضي من منزله بسوق الجمعة

الجمعية القضائية تدين تعرض على الصغير القاضي بمحكمة قصر بن غشير للاعتداء

القاضي تعرض لإهانة بالغة وضرب مبرح

الجمعية تطالب بإخلاء سبيل القاضي علي الصغير الشريف فورا

أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بيانا بشأن الاعتداء على القاضي، علي الصغير الشريف.

تعرض على الصغير القاضي بمحكمة قصر بن غشير للاعتداء

وقال البيان: “في مساء يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025، وردنا اتصال من أسرة القاضي علي الصغير الشريف، القاضي بمحكمة قصر بن غشير الابتدائية، مفاده تعرضه لاعتداء بالغ في منزله الكائن بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس”.

القاضي تعرض لإهانة بالغة وضرب مبرح

وبحسب أسرة القاضي، فقد تعرض لإهانة بالغة، وضرب مبرح، مع التلفظ بألفاظ غير لائقة ومعاملته بأسلوب غير إنساني، وتم اقتياده إلى إحدى الجهات، وتم احتجازه بشكل غير قانوني، ما يمثل انتهاكا صارخا لمكانة وهيبة القضاء.

اختطاف القاضي على الصغير تثير قلق الجمعية القضائية وتدين هذا الاعتداء بأشد العبارات

ومن جانبها، دانت الجمعية القضائية، هذا الاعتداء بأشد العبارات، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، أياً كانت الأسباب أو الملابسات، مؤكدة أن القضاء سلطة مستقلة يجب أن تُحترم وتُصان، وكل اعتداء عليها أو على أي من منتسبيها يمثل تهديدًا خطيرًا لهيبة القضاء واستقلاله.

وشددت الجمعية القضائية، على أن ما حدث يشكل انتهاكًا للضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقانون لأعضاء السلطة القضائية.

مطالب الجمعية القضائية

وبناءً على ذلك، تؤكد الجمعية القضائية على الآتي:

أولا: المطالبة بإخلاء سبيل القاضي علي الصغير الشريف فورا، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أي احتجاز غير قانوني.

ثانيا: فتح تحقيق عاجل في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على القاضي الشريف، من قبل الجهات المعنية، وتحديد المسؤولين عن هذا العمل المشين، مع ضرورة توقيع العقوبات اللازمة بحقهم، سواء كانت جنائية أو إدارية، مع تعليق مهامهم لحين انتهاء التحقيقات.

الجمعية:الواقعة تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء

وأضافت الجمعية، إن إدانة هذا الفعل الذي يعكس تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء، وتطالب الجمعية القضائية بتوفير الحماية الكافية لجميع القضاة، بما يضمن ممارسة مهامهم بحرية وأمان.

الجمعية القضائية تحذر من مغبة استمرار هذه الأفعال

وحذرت الجمعية القضائية، من مغبة استمرار هذه الأفعال التي تهدد أمن وسلامة السلطة القضائية، وتؤكد أن مثل هذه الممارسات لن تؤثر فقط على القاضي المستهدف، بل على المؤسسة القضائية ككل.