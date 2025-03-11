المشير حفتر يستقبل نائب رئيس وزراء بيلاروسيا لبحث التعاون

المشير حفتر يرحب بالوفد البيلاروسي ويشيد بعمق العلاقات

كارانكيفيتش ينقل تحيات لوكاشينكو ويشيد بدور حفتر الدولي

بحث مجالات التعاون الاقتصادي والتعليمي والصحي بين البلدين

لقاء يعزز الشراكة الليبية البيلاروسية ويفتح آفاقًا جديدة

في لقاء رسمي يعكس متانة العلاقات الليبية البيلاروسية، استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، نائب رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكيفيتش، والوفد المرافق له، بمقر القيادة العامة.

في مستهل اللقاء، رحب المشير حفتر بالوفد الزائر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

المشير حفتر يستقبل نائب رئيس وزراء بيلاروسيا، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي والصحي، مؤكدين عمق العلاقات والشراكة بين البلدين.

من جانبه، نقل كارانكيفيتش تحيات رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إلى المشير حفتر والشعب الليبي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه القائد العام على الصعيدين المحلي والدولي.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، التعليم، الزراعة، والصحة، حيث أكد المشير حفتر على أهمية تطوير الشراكات بين البلدين والاستفادة من الخبرات البيلاروسية في هذه القطاعات.

بدوره، أوضح نائب رئيس وزراء بيلاروسيا أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع ليبيا من خلال مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.