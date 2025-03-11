الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض خوض اللقاء دون طاقم أجنبي

الزمالك يصر على لعب القمة في موعدها ويرفض التأجيل

الاتحاد المصري يعين طاقمًا محليًا لإدارة القمة رغم الاعتراضات

اتصالات مكثفة لحل الأزمة.. وطرح طاقم تحكيم ليبي كخيار بديل

الأهلي ينسحب من القمة.. أزمة جديدة تهز الدوري المصري

القاهرة – مشهد متكرر يعيد ذاكرة الجماهير إلى أحداث مشابهة في تاريخ الكرة المصرية، حيث رفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، ما أشعل أزمة جديدة قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الدوري المصري الممتاز.

تصوير مصور الوكالة محمد تاج الدين

الملعب ينتظر.. والزمالك وحيدًا في المستطيل الأخضر

في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية كروية تجمع بين قطبي الكرة المصرية، وجد لاعبو الزمالك أنفسهم وحيدين في استاد القاهرة الدولي، ينتظرون حضور لاعبي الأهلي الذين لم يظهروا على أرض الملعب. الحكم محمود بسيوني انتظر 20 دقيقة وفقًا للوائح، قبل أن يطلق صافرة النهاية معلنًا انسحاب الأهلي، لتكون هذه الواقعة تكرارًا لسيناريو 2020 حينما انسحب الزمالك من مباراة مماثلة أمام الأهلي.

الأهلي متمسك بموقفه.. والزمالك يرفض التأجيل

قبل ساعات من موعد المباراة، تفجرت الأزمة بعدما طالب الأهلي بتأجيل اللقاء وإسناده إلى طاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين الطرفين. ومع رفض الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الطلب، أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا رسميًا أكد فيه تمسكه بموقفه وهدد بعدم استكمال بطولة الدوري إذا لم يتم تنفيذ مطالبه. في المقابل، أصدر نادي الزمالك بيانًا مضادًا، شدد فيه على رفضه لأي محاولات لتأجيل القمة، مؤكدًا احترامه للوائح وضرورة إقامة المباراة في موعدها المحدد.

الأهلي ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، بينما يرفض الزمالك التأجيل، مما يشعل أزمة كروية غير مسبوقة في الدوري المصري.

اتصالات مكثفة لحل الأزمة.. وطرح طاقم تحكيم ليبي كحل بديل

مع تصاعد حدة الأزمة، كشفت مصادر رياضية مطلعة عن وجود اتصالات مكثفة بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لمحاولة إيجاد حل وسط يُنهي الخلاف القائم بين الناديين. ومن بين المقترحات المطروحة، إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم ليبي بقيادة الحكم معتز الشلماني، وهو ما قد يشكل مخرجًا للأزمة ويجنب الكرة المصرية المزيد من التوتر.

الأهلي ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، بينما يرفض الزمالك التأجيل، مما يشعل أزمة كروية غير مسبوقة في الدوري المصري.

ردود فعل متباينة.. والاتحاد المصري في موقف حرج

في ظل هذه التطورات، انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لموقف الأهلي. البعض رأى أن طلب النادي الأحمر بحكام أجانب مشروع في ظل الشكوك المستمرة حول مستوى التحكيم المحلي، بينما اعتبر آخرون أن رفض الأهلي خوض المباراة يُعد تهربًا غير مبرر. وفي الوقت ذاته، وجد الاتحاد المصري نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حيث بات مطالبًا باتخاذ قرارات حاسمة قد تؤثر على مسار البطولة بأكملها.

ما العقوبات المحتملة على الأهلي؟

وفقًا للوائح الدوري المصري، فإن انسحاب أي فريق من مباراة رسمية يؤدي إلى احتساب النتيجة لصالح الفريق المنافس بنتيجة 2-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الفريق المنسحب. وإذا قرر الأهلي تصعيد موقفه بعدم استكمال البطولة، فقد يتعرض لعقوبات أشد قد تصل إلى الهبوط إلى الدرجة الثانية.

سيناريوهات المستقبل.. كيف ستنتهي الأزمة؟

مع تعقد المشهد، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة. إما أن ينجح الوسطاء في إقناع الأهلي بالعدول عن موقفه وخوض المباريات القادمة، أو أن يتمسك النادي الأحمر بقراره، ما قد يُدخل الكرة المصرية في نفق مظلم من الأزمات الإدارية والقانونية.

أزمة تعكس واقع الكرة المصرية

لا شك أن ما حدث في مباراة القمة يُعد مؤشرًا خطيرًا على الوضع الحالي للكرة المصرية. ففي ظل غياب حلول حاسمة لمشكلات التحكيم وسوء إدارة الأزمات، تبقى كرة القدم المصرية رهينة لصراعات إدارية تُهدد بسمعة المسابقة وتؤثر على مستوى التنافسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تُحل الأزمة بحكمة، أو تستمر التداعيات في ضرب استقرار البطولة الأقوى في مصر.