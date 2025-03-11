الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجنوب الغربي

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الأرصاد تتوقع أن تبقى الأجواء دافئة على أغلب المناطق

سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي، وتبقى الأجواء دافئة نهارا على أغلب مناطق البلاد.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025

راس جدير حتى سرت-سهل الجفارة- جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة, تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية نشطة صباح الغد على سرت والمناطق المجاورة لها مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة هذا اليوم حيث تتراوح مابين (23- 30)مْ، تصل إلى (36)مْ على سرت ودواخلها ، تسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى الزاوية.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على مراده واجدابيا والخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر تصحبها أمطار متفرقة.

الرياح:جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 31)مْ على أغلب المناطق ,ومابين (33-36)مْ على الخليج.

الجفرة- سبها- غـات-غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على (غات –العوينات – ادري – بنت بيه – مرزق – أوباري – القطرون – أم الأرانب واحتمال تصل على براك الشاطي وسبها) يتخللها سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق تسبب في تجمع وسيول المياه وجريان بعض الأودية عليه يرجى التنبه لذلك.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الجفرة – اوباري – مرزق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31– 37)مْ على أغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28– 31)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف اليومين القادمين على أغلب المناطق.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي وملحوظ خلال النهار على أغلب مناطق البلاد في نهاية الأسبوع خاصة يوم الجمعة، كما من المتوقع أن تسجل مناطق الشمال الغربي انخفاض تدريجي بداية من مطلع الأسبوع القادم.