إيطاليا تعيد ربط أجوائها ببنغازي بعد سنوات الانقطاع

الصندوق الإيطالي والتنمية الليبية.. شراكة جوية جديدة

اجتماع ثانٍ بين بالقاسم حفتر وروما لتعزيز التعاون الجوي

رحلات مباشرة بين بنغازي وإيطاليا بدءًا من يونيو

الوفد الإيطالي يناقش استعدادات تدشين الخط الجوي الجديد

تدشين الخط الجوي بين بنغازي وإيطاليا خطوة استراتيجية

في خطوة تُعد تحولًا جديدًا في مسار العلاقات الليبية-الإيطالية، استقبل المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وفدًا دبلوماسيًا وفنيًا إيطاليًا رفيع المستوى لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الخط الجوي المباشر بين بنغازي وكل من روما وميلانو. هذه المبادرة، التي طال انتظارها، تمثل جزءًا من جهود ليبيا لاستعادة حضورها في المجال الجوي الأوروبي بعد سنوات من الحظر والعزلة.

اللقاء، الذي جمع بين مسؤولين ليبيين على رأسهم مدير عام مطار بنينا ومصلحة الطيران المدني، شهد نقاشات تفصيلية حول الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع، حيث أكد ممثلو الجانب الإيطالي، ومن بينهم رئيس هيئة الطيران المدني “بيرولوجي بالما” وممثل شركة “إيتا” الإيطالية، على التزامهم بضمان تنفيذ رحلات آمنة وفعالة وفقًا للمعايير الدولية.

اجتماع ليبي-إيطالي يعيد ربط بنغازي بروما وميلانو عبر رحلات مباشرة بدءًا من يونيو، في خطوة تعزز التعاون الجوي بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع.

التعاون مع روما يعزز قطاع الطيران المدني الليبي

هذه الزيارة تأتي في أعقاب لقاء سابق بين المهندس بالقاسم حفتر ووزير الخارجية الإيطالي والوفد الإيطالي في العاصمة روما خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس جدية الطرفين في الدفع قدمًا نحو إعادة إحياء العلاقات الجوية بين البلدين.

وبالنظر إلى أن إيطاليا تُعد أحد الشركاء التقليديين لليبيا في مجال الطيران المدني، فإن تدشين هذا الخط المباشر لا يُنظر إليه فقط كخطوة اقتصادية، بل كإشارة واضحة إلى تحسن مناخ التعاون الدبلوماسي بين الطرفين.

المطار جاهز لاستقبال الرحلات وفق المعايير الدولية

بين الترحيب والتحفظ، يبقى الواقع أن هذه الخطوة قد تُعيد بنغازي إلى الخريطة الجوية الأوروبية، مانحةً الفرصة للقطاعين الاقتصادي والسياحي للاستفادة من انفتاح جديد قد يكون له أثر ملموس على المدى القريب.