«هاتف إنذار» ينقذ حياة 25 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

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بينهم 3 نساء و7 قاصرين.. إنقاذ 25 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

نجاة 25 مهاجرًا كانوا يواجهون خطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط

المنظمة: عملية الإنقاذ تمت بعد تلقي تنبيه من خدمة “هاتف إنذار”

تزايد المخاطر التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين

أعلنت سفينة أوشن فايكينغ، التي تديرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه، إنقاذ 25 مهاجرًا كانوا يواجهون خطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، بينهم 3 نساء و7 قاصرين.

نجاة 25 مهاجرًا كانوا يواجهون خطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط

ووفقًا لما أفادت به المنظمة، غير الحكومية ومقرها فى مرسيليا في جنوب فرنسا، فإن الناجين بينهم 5 قاصرين غير مصحوبين بذويهم، و3 نساء، وطفلان دون سن الرابعة، مؤكدة أنهم يتعافون حاليًا على متن السفينة بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وترعاهم فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” على متن السفينة “.

المنظمة: عملية الإنقاذ تمت بعد تلقي تنبيه من خدمة “هاتف إنذار”

وأوضحت المنظمة، أن عملية الإنقاذ تمت بعد تلقي تنبيه من خدمة “هاتف إنذار”، وهو رقم مخصص للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء عبورهم البحر المتوسط، ما مكّن طاقم السفينة من رصد القارب المنكوب والوصول إليه في الوقت المناسب.

تزايد المخاطر التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين

وتأتي هذه العملية في ظل تزايد المخاطر التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين خلال رحلات العبور إلى أوروبا، وسط دعوات متجددة لتعزيز جهود الإنقاذ والتصدي لمآسي الهجرة في البحر المتوسط.

247 شخصا فقدوا أو قضوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجارى

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، كشفت في وقت سابق عن أن 247 شخصا فقدوا أو قضوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفي العام 2024، فقد أو قضى 2360 مهاجرا في المتوسط “.