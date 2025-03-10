منصة إكس تتعرض لهجوم سيبراني كبير

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منصة إكس التي يمتلكها تتعرض لهجوم سيبراني كبير، بعدما قال آلاف المستخدمين إنهم يعانون مشاكل في الوصول إليها.

واضاف ماسك ان المنصة تتعرض لهجمات كل يوم، لكن هذا الهجوم تم تنظيمه بموارد عديدة. إما هناك مجموعة منسقة ضالعة فيه وإما هناك بلد ما. مشيرا الى متابعة التحقيق”.

وقرابة الساعة العاشرة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، أشار نحو 40 ألف شخص في الساحل الشرقي للبلاد إلى أنهم يواجهون عطلا في المنصة.

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