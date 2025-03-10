مداهمة أوكار تخزين الوقود بـ القطرون

أخبار ليبيا 24

القطرون.. اللجنة الأمنية المشتركة تداهم أوكار تخزين الوقود لبيعه في السوق السوداء

ضبط كميات كبيرة من الوقود المخزن بطريقة غير قانونية

اللجنة المشتركة: لن نتهاون في مواجهة المهربين والمتاجرين بقوت الليبيين

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة التهريب والتلاعب بالموارد الحيوية، داهمت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات المشير خليفة حفتر وبإشراف رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، عددًا من المحلات التي كانت تُستخدم لغرض تخزين الوقود وبيعه في السوق السوداء بمدينة القطرون.

مكافحة تهريب الوقود والتصدي للممارسات غير القانونية

وجاءت هذه العملية في إطار الحملة الأمنية الهادفة إلى مكافحة تهريب الوقود والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتُفاقم معاناة المواطنين، وفقا للصفحة الرسمية للجنة الأمنية المشتركة بالحكومة الليبية على موقع “فيسبوك”.

القطرون.. ضبط كميات كبيرة من الوقود المخزن بطريقة غير قانونية

وأسفرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المخزن بطريقة غير قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين المعمول بها.

اللجنة المشتركة: لن نتهاون في مواجهة المهربين والمتاجرين بقوت الليبيين

وأكدت اللجنة الأمنية المشتركة، في بيانها، استمرار عملياتها في مختلف مناطق الجنوب الليبي، مشددةً على أنها لن تتهاون في مواجهة المهربين والمتاجرين بقوت الليبيين، داعيةً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تضر بالمصلحة العامة.