لقاءات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكة بين البلدين

مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصناعة والصحة

دعم الزراعة والأمن الغذائي بتقنيات متقدمة

التعاون الأمني وإدارة الكوارث لتعزيز الاستقرار

ليبيا وبيلاروسيا.. شراكة استراتيجية جديدة لبناء المستقبل



في خطوة تعكس عمق العلاقات الدولية والرغبة في تعزيز التعاون المشترك، استقبلت مدينة بنغازي وفدًا رسميًا رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء فيكتور كارانكفيتش، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين البيلاروس. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة الليبية لتوطيد الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة والصحة، وهو ما يعكس رؤية ليبيا الطموحة نحو التنمية والاستقرار.

وفد بيلاروسي رفيع يزور بنغازي لتعزيز التعاون مع ليبيا، وتوقيع اتفاقيات تشمل الزراعة، الصناعة، النفط، الصحة، والتعليم، لتعزيز التنمية والشراكة الاستراتيجية.

اتفاقيات تمهّد لمرحلة جديدة من التعاون

شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس إدراك البلدين لأهمية التكامل الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا. وتشمل الاتفاقية عدة محاور رئيسية، أبرزها:

قطاع الزراعة والأمن الغذائي : توفير المعدات والآلات الزراعية الحديثة، توريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل، مع التركيز على تطوير تقنيات الإنتاج المحلي ، ودعم مشاريع الأمن الغذائي.

: توفير المعدات والآلات الزراعية الحديثة، توريد البذور، وتحسين عمليات معالجة المحاصيل، مع التركيز على ، ودعم مشاريع الأمن الغذائي. الصناعة والطاقة : تزويد ليبيا بالمركبات الصناعية، مثل الشاحنات، سيارات الإطفاء، شاحنات القمامة، والحافلات ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية .

: تزويد ليبيا بالمركبات الصناعية، مثل ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال . التعدين والاستكشاف الجيولوجي : إدخال أحدث التقنيات الجيولوجية لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية، وتوريد المعدات الخاصة بقطاع التعدين.

: إدخال لدعم عمليات استخراج الموارد الطبيعية، وتوريد المعدات الخاصة بقطاع التعدين. قطاع الرعاية الصحية : دعم المستشفيات والمراكز الطبية الليبية بالأدوية، المعدات، والتدريب ، مع إتاحة الفرصة لعلاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية.

: دعم المستشفيات والمراكز الطبية الليبية ، مع إتاحة الفرصة لعلاج المرضى الليبيين في المؤسسات الطبية البيلاروسية. التعليم والتدريب : إيفاد طلاب وخبراء ليبيين إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية البيلاروسية ، خاصة في تخصصات الطب، الهندسة، الإدارة، والتكنولوجيا الحديثة.

: إيفاد طلاب وخبراء ليبيين إلى ، خاصة في تخصصات الطب، الهندسة، الإدارة، والتكنولوجيا الحديثة. الأمن وإدارة الطوارئ: تعزيز التعاون في إدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة للأزمات، وتزويد ليبيا بالمعدات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية والبيئية.

ليبيا.. بوابة استثمارية واعدة

أصبحت ليبيا في السنوات الأخيرة نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تحقيق الاستقرار الأمني في عدة مناطق، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في فرص التعاون الاقتصادي معها. وبهذا الصدد، أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، خلال الاجتماع الموسّع مع الوفد البيلاروسي، أن ليبيا تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون شريكًا استراتيجيًا للدول المهتمة بالتعاون معها.

وأضاف أن الحكومة الليبية تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية من خلال تفعيل الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع رؤية ليبيا 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

قطاع النفط.. محور رئيسي في التعاون

نظرًا للأهمية الكبرى لقطاع النفط والغاز في ليبيا، تم عقد لقاء رسمي بين رئيس شركة الخليج العربي للنفط، ورئيس مجلس إدارة شركة بيل نفت خيم البيلاروسية، لمناقشة سبل تطوير التعاون في مجالات التنقيب والاستكشاف والإنتاج.

تركّزت المحادثات على إدخال التقنيات الحديثة في عمليات التنقيب والاستخراج، وتوفير المعدات والآليات المتطورة لزيادة كفاءة الإنتاج النفطي، وهو ما سيساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز الإيرادات النفطية.

زيارة تاريخية لضريح عمر المختار

لم تقتصر الزيارة على المباحثات الاقتصادية فحسب، بل تضمنت لمسة تاريخية وإنسانية، حيث قام الوفد البيلاروسي بزيارة ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، الشخصية التاريخية التي تعد رمزًا للنضال الليبي ضد الاستعمار. ووضع نائب رئيس الوزراء البيلاروسي إكليلًا من الزهور على الضريح، تعبيرًا عن الاحترام والتقدير لنضال الشعب الليبي في سبيل حريته واستقلاله.

نتائج وتوقعات مستقبلية

إن توقيع الاتفاقيات بين ليبيا وبيلاروسيا يمثل بداية لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية، حيث ينتظر أن تُترجم هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

من المتوقع أن يفتح التعاون بين البلدين فرصًا استثمارية كبرى، خاصة مع وجود خطة واضحة لتنفيذ الاتفاقيات، وتحديد مجموعة اتصال مشتركة لمتابعة سير المشاريع، مما يعزز من فرص نجاح هذه الشراكة على المدى الطويل.

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خلاصة القول

تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه ليبيا إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، وتنويع مصادر دخلها، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويبدو أن التعاون مع بيلاروسيا سيكون خطوة ناجحة نحو تحقيق هذه الأهداف، خاصة في ظل التفاهم المشترك بين البلدين، والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة.

مع مضي ليبيا قدمًا في مشاريع التنمية والإعمار، فإن مثل هذه الاتفاقيات ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانتها الاقتصادية، وفتح أبواب جديدة للاستثمارات الدولية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.