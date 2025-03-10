طقس الاثنين: كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

الطقس: فرصة سقوط أمطار على بعض مناطق الجنوب الغربي.

ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار فوق معدلاتها

تكاثر السحب مساء اليوم على غات وماجاورها

حالة الـ طقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الاثنين 10 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تؤثر كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق ليبيا، tدرجات الحرارة خلال النهار فوق معدلاتها حيث تصل إلى بداية الثلاثينيات على بعض المناطق وتتراجع يوم الغد على الساحل الغربي الممتد (من رأس اجدير إلى زليطن)، بينما من المتوقع خلال الأيام القادمة أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نهاراً على أغلب مناطق البلاد خاصةً يوم الجمعة.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح الجنوبية خاصة يوم الغد على مناطق (سرت- الجفرة – الخليج وسهل بنغازي) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

طقس الاثنين: سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وتتكاثر السحب مساء اليوم على غات وماجاورها يتخللها سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، وتعود مساء الغد لتشمل مناطق الجنوب الغربي (غات– العوينات– إدري– بنت بيه– مرزق– أوباري– القطرون)، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض هذه المناطق، عليه يرجى التنبه لذلك، واحتمال أن تمتد يوم الأربعاء لتشمل سبها ومناطق الجفرة– الفقها- زلة– مرادة– اجدابيا– بعض مناطق الجبل الأخضر).

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية على المناطق الساحلية لأقصى الشمال الغربي، وتكون نشطة يوم الغد على سرت والمناطق المجاورة لها مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة هذا اليوم حيث تتراوح مابين (27- 34)مْ، تتراجع يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى زليطن، وتعود للارتفاع تدريجياً بداية من يوم الأربعاء.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الأربعاء على مرادة واجدابيا وبعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد ويوم الأربعاء على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ على أغلب المناطق وما بين(30- 33)مْ على مناطق الخليج، وتسجل ارتفاع اليومين القادمين على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غات والمناطق المجاورة لها يتخللها سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتشمل مساء الغد المناطق (غات –العوينات – ادري – بنت بيه – مرزق – أوباري – القطرون) قد تكون غزيرة أحياناً على بعض هذه المناطق عليه يرجى التنبه لذلك واحتمال أن تمتد يوم الأربعاء لتشمل سبها ومناطق الجفرة – الفقها – زلة.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الجفرة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33– 35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26– 30)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف اليومين القادمين على أغلب المناطق.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي وملحوظ خلال النهار على أغلب مناطق البلاد في نهاية الأسبوع خاصة يوم الجمعة، كما من المتوقع أن تسجل مناطق الشمال الغربي انخفاض بداية من يوم الأحد القادم.