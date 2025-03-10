رغم تصدر حكومته في الإسراف.. الدبيبة يوجه بترشيد الإنفاق في الفعاليات الرسمية

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الدبيبة يصدر منشورًا لتنظيم الإنفاق في الفعاليات الرسمية

موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية

ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات

أصدر رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، المنشور رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة، في الوقت الذى تصدرت فيه حكومته والجهات التابعة قائمة الجهات التى استحوذت على أكبر مبلغ في باب الرواتب.

موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية

وشدد المنشور على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة.

ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات

كما أكد على ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي.

الحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية

إلى جانب ذلك، ألزم المنشور الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية.

منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية

وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد المنشور على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية.

كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية.

احترام حقوق الملكية الفكرية

كما شدد المنشور على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

حكومة الدبيبة تتصدر الجهات الحكومية في الإنفاق

وكان تقرير مصرف ليبيا المركزي، عن الإنفاق والإيرادات خلال شهري يناير وفبراير 2025، قد أظهر تصدر حكومة الدبيبة منتهية الولاية والجهات التابعة لها، قائمة الجهات الحكومية التى استحوذت على نصيب الأسد من الرواتب، فبحسب المصرف المركزي، فقد تم تخصيص 138 مليونا و197 ألفا و851 دينارا لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، والجهات التابعة.

حيث حصلت حكومة الوحدة على 6 ملايين و874 ألفا و827 دينارا كرواتب خلال يناير 2025، والجهات التابعة لها 131 مليونا و323 آلاف و23 دينارا، بإجمالي 138 مليونا و197 ألفا و850 دينارا.