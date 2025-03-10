بعد رصد 9 مخالفات.. «الأغذية والأدوية» يوصي بإغلاق جزار في الجفارة

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الرقابة على الأغذية والأدوية يجري حملة تفتيشية ضبطية بمنطقة الزهراء

الحملة رصدت العديد من المخالفات داخل محل جزار لبيع اللحوم

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أوصى بإغلاق محل لبيع اللحوم

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فرع الجفارة، اليوم الاثنين، استمرار الحملة الوطنية لحماية المستهلك، حيث قام مفتشو مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية بجولة تفتيشية ضبطية بمنطقة الزهراء، رفقة جهاز الحرس البلدي.

رصد العديد من المخالفات داخل محل جزار لبيع اللحوم

واستهدفت الحملة عدت محلات، أسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات داخلها لعدم التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها، ومنها جزار بيع اللحوم، وفقا للصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

النظافة العامة داخل المحل والسلخانة وسكن العمال بحالة سيئة جدا.

المعدات المستخدمة بحالة سيئة جدا.

انبعاث روائح كريهة داخل المحل.

وجود ديدان حية علي بعض المعدات المستخدمة في آلة فرم اللحوم.

وجود بعض اللحوم بها بيوض الذباب بعد الكشف الظاهري.

وجود بعض اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي من خلال الكشف الظاهري .

وجود سلخانة داخل المحل غير مطابقة إلي أدني الشروط الصحية.

عدم وجود شهادات صحية.

عدم وجود برنامج مكافحة الآفات.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوصي بإغلاق محل لبيع اللحوم

وفى نهاية الجولة، أوصى مفتشو المركز بالقفل وإحالة المعني للجهات الضبطية للاتخاذ كافه الاجراءات ..