الكهرباء: إعادة تأهيل خط «لاثرون- رأس الهلال» بعد تضرره من «دانيال»

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الكهرباء: المشروع تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 50% وتجديد 4 أبراج

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال إعادة تأهيل الخط الهوائي “لاثرون – رأس الهلال” جهد (66 ك.ف)، بعد خروجه عن الخدمة بالكامل نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء إعصار دانيال، تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، ضمن خطة الحكومة الليبية لدعم جهود الإعمار وتحسين البنية التحتية للكهرباء.

الكهرباء: نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 50% وتجديد 4 أبراج

الشركة الوطنية للإنشاءات والاستشارات تتولى تنفيذ المشروع، حيث سارعت إلى مباشرة العمل الميداني رغم التحديات الجغرافية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 50%، وشملت الأعمال تجديدا كاملا لأربعة أبراج، بما في ذلك إنشاء قواعد خرسانية جديدة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

الفرق الفنية تنتهى من الأعمال الخرسانية الخاصة

كما انتهت الفرق الفنية من الأعمال الخرسانية الخاصة ببرج جديد ليحل محل البرج الذي سقط جراء الإعصار، وبدأت فعليا في تجميعه، كما يجري فحص باقي الأبراج وتدعيمها لضمان جاهزيتها الكاملة قبل المباشرة في عملية شد المواصلات بأمان.

المشروع يأتي في إطار جهود إعادة الإعمار التي ينفذها صندوق التنمية

ويأتي المشروع في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة لمواكبة جهود إعادة الإعمار التي ينفذها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية، لضمان توفير الطاقة للمواطنين والمساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.