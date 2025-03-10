الكفرة.. ضبط 93 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين

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الكفرة.. جهاز مكافحة الهجرة يضبط 93 مهاجرًا غير شرعي

عملية الضبط تمت في عمليتين منفصلتين جنوب الكفرة

جهاز مكافحة الهجرة يؤكد مواصلة حملاته الأمنية لاستهداف المهربين

في عمليتين منفصلتين بالصحراء جنوب مدينة الكفرة، تمكنت دوريات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع الجنوب الشرقي، من ضبط 93 مهاجرًا غير شرعي، وذلك ضمن جهود الجهاز المستمرة لمكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز الأمن الحدودي.

ضبط 93 مهاجرًا غير شرعي في جنوب الكفرة

وجاءت هذه العمليات بتوجيهات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، ومتابعة رئيس فرع الجنوب الشرقي العقيد محمد علي الفضيل، حيث خرجت دوريات مكتب الكفرة يوم الأحد 9 مارس 2025 في مهمة أمنية بالصحراء لضبط المهربين والمخالفات، وفق لصفحة الجهازعلى موقع “فيسبوك”.

الكفرة.. ضبط مهاجرين غير شرعيين فى الصحراء جنوب المدينة

وحول تفاصيل العمليتين:

العملية الأولى: ضبطت الدوريات أربع آليات تستخدم في التهريب، منها ثلاث سيارات تويوتا تندرا وواحدة تويوتا سيكويا، على بعد 260 كيلومتر جنوب المدينة، وعلى متنها 68 مهاجرًا غير شرعي.

العملية الثانية: وقعت قبل الأولى بساعات، حيث تمكنت الدوريات من ضبط سيارة تويوتا تندرا على بعد 90 كيلومتر جنوب الكفرة، وكانت تقل 25 مهاجرًا غير شرعي.



جهاز مكافحة الهجرة يؤكد مواصلة حملاته الأمنية لاستهداف المهربين

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مواصلة حملاته الأمنية لاستهداف المهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مع تكثيف الجهود لضبط الحدود والحد من عمليات الاتجار بالبشر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.