الزيات لـ«أخبار ليبيا 24»: غلق محال لبيع اللحوم والدواجن في تاجوراء والبيضاء

أخبار ليبيا 24

حملات تفتيشية على محال بيع اللحوم والداوجن فى تاجوراء والبيضاء

حملة تفتيشية في تاجوراء وإغلاق المحال المخالفة

كشف مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، اليوم الاثنين، تنفيذ جولتين تفتيشيتين مكثفتين في مدينتي البيضاء شرقي البلاد، وتاجوراء غربي البلاد، استهدفتا محال بيع اللحوم والدواجن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وفي تصريح لـ “أخبار ليبيا 24″، أوضح الزيات، أن الجولتين أسفرتا عن إغلاق المحال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، مشيرًا إلى تسجيل العديد من المخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة.

جولة تفتيشية واسعة في البيضاء

وأضاف الزيات، أن فرع الجبل الأخضر بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نفّذ حملة تفتيشية واسعة تحت إشراف نيابة النظام العام بالبيضاء، وبالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي، ومكتب الإصحاح البيئي.

وأسفرت الحملة عن رصد عدة مخالفات داخل محلات بيع اللحوم، تمثلت في:

عدم وجود التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المحلات.

عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

استخدام لحوم مجمدة وإعادة فرمها لبيعها على أنها طازجة.

عدم نظافة وتعقيم الفرامات المستخدمة في تجهيز اللحوم.

وقد أُحيلت المخالفات المضبوطة إلى نيابة النظام العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

اللحوم غير صالحة للإستهلاك.. حملة تفتيشية في تاجوراء وإغلاق المحال المخالفة

وتابع الزيات، أن مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في تاجوراء نفّذوا حملة تفتيشية استهدفت عدة محال لبيع اللحوم وسلخانات الدواجن، بهدف التحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأسفرت الجولة عن إغلاق المحال المخالفة بعد رصد تجاوزات صحية خطيرة، حيث شدّد مفتشو المركز على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الغذائية، محذّرين من اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي منشأة تتهاون في تطبيق اللوائح الصحية المعمول بها.

استمرار الحملات الرقابية في مختلف المدن

وأكد الزيات أن حملات التفتيش ستتواصل في مختلف المدن الليبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية المستهلكين من المخاطر الناجمة عن التجاوزات في تداول وبيع اللحوم والدواجن

كما دعا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية، مشددًا على أن سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.