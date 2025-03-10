احتراق 600 نخلة بمزارع ربيانة في الكفرة

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الكفرة.. نشوب حريق ضخم في مزارع ربيانة بسبب تراكم المخلفات الزراعية

السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة

مدير أمن الكفرة اللواء حسن الجحاوي يتفقد موقع حريق بمزارع النخيل في ربيانة

الجحاوي يشدد على اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

توجّه مدير أمن الكفرة، اللواء حسن الجحاوي، إلى منطقة ربيانة للوقوف على الأوضاع عقب اندلاع حريق في إحدى مزارع النخيل، والذي أسفر عن احتراق قرابة 600 نخلة دون تسجيل أي خسائر بشرية .

نشوب حريق ضخم في مزارع ربيانة بسبب تراكم المخلفات الزراعية

ووفق التقارير الأولية، فإن الحريق نشب نتيجة الرياح الجافة وكثرة المخلفات الزراعية المتراكمة منذ سنوات، مما أدى إلى انتشاره بسرعة، بحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن الكفرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة

وقد تمكنت فرق الإطفاء، بمساندة أهالي المنطقة، وفرع هيئة السلامة الوطنية تازربو، وجهاز الإسعاف والطوارئ، من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

الجحاوي يشدد على اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

وأكد اللواء الجحاوي خلال زيارته لموقع الحادث على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على ضرورة تنظيف المزارع من المخلفات الزراعية وتعزيز إجراءات السلامة.

الجهات المشاركة

كما أثنى على جهود كافة الجهات المشاركة في إخماد الحريق، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك لحماية الممتلكات والأرواح والمزارع.