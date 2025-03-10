 احتجاجا على فساد إدارته.. محتجون يغلقون مصنع البرج للأسمنت في زليتن

أخبار ليبيا 24

محتجون يغلقون مصنع الاتحاد للأسمنت في زليتن

الأهالى يحتجون على تجاوزات إدارته ويُطالبون بإقالتها

المحتجون يؤكدون عدم فض الاعتصام لحين تعيين إدارة عادلة ونزيهة

الإدارة الحالية تتلاعب في إتمام الإجراءات الخاصة بالحجز واحتكارها على فئات محددة وعائلات معينة

أعلن أهالي مدينة زليتن، في بيان، مواصلة اعتصامهم بمصنع البرج للأسمنت التابع لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، لحين إقالة إدارته، ويتهمونها بالمحاباة في توزيع الحصص.

المحتجون يؤكدون عدم فض الاعتصام لحين تعيين إدارة عادلة ونزيهة

وأكد الأهالي، عدم فض الاعتصام لحين تعيين إدارة عادلة ونزيهة وتسوية إجراءات الحجز بين المواطنين وعدم احتكاره لصالح فئة معينة.

محتجون: التوزيع يتم لأشخاص معينين لهم قرابات وعلاقات بمن يتحكمون في إدارة المصنع

وأوضح البيان، أن التوزيع يتم لأشخاص معينين لهم قرابات وعلاقات بمن يتحكمون في إدارة المصنع، لافتا إلى أن هناك حجز للمواطنين لسنة 2024 يتجاوز 600 ألف فاتورة مكيّسة ولم يتم استخراج إلا كمية بسيطة لا تتجاوز 15 ألف فاتورة.

هناك حجز من سنة 2018 للأسمنت

وأضاف البيان، أن هناك حجز من سنة 2018 للأسمنت السايب تتجاوز 200 ألف فاتورة، والإدارة الحالية تتلاعب في إتمام الإجراءات الخاصة بالحجز واحتكارها على فئات محددة وعائلات معينة وأشخاص معينون لهم علاقات بمن يتحكمون في إدارة المصنع.

إغلاق مصنع البرج للأسمنت فى زليتن

وكان محتجون في مدينة زليتن، أغلقوا المصنع بسواتر ترابية، وذلك ردًا على ما وصفوه بـ”تجاوزات الإدارة”.

وطالب المحتجون بإقالة الإدارة الحالية، وذلك لسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالبهم.

وبحسب المحتجون تم إغلاق المصنع بسبب تجاوزات تتعلق بتزوير الأرقام الوطنية وتوزيع كميات كبيرة من الأسمنت لأشخاص مواليين لمجموعات مسلحة تسيطر على المصنع منذ 2012.

يُذكر أن قطاع الأسمنت في ليبيا يعاني من تحديات تتعلق بالإنتاج والتوريد، وسط تزايد الطلب في السوق المحلي.