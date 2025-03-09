من بنغازي.. اللجنة الاستشارية تبدأ اجتماعها الرابع

أخبار ليبيا 24

اللجنة الاستشارية تبدأ اجتماعها الرابع بمقر البعثة الأممية في بنغازي

اجتماع اللجنة ببنغازي يعد الأول في المدينة

اللجنة ستلتقي أعضاء لجنة 6+6 لمناقشة قوانين الانتخابات

بعد الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة بمقر البعثة في طرابلس منذ فبراير الماضي، بدأت اللجنة الاستشارية، اليوم الأحد، اجتماعها الرابع في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة بنغازي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»: “بدأت اللجنة الاستشارية اجتماعها الرابع اليوم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بنغازي، حيث واصل أعضاء اللجنة المناقشات البناءة حول القضايا الهامة في الإطار الانتخابي الليبي”.

لقاء أعضاء لجنة “6+6” بشأن قوانين الانتخابات

وأضافت البعثة، أنه من المقرر أن يلتقوا ويستمعوا إلى أعضاء لجنة “6+6” بشأن قوانين الانتخابات.

بلورة رؤية البعثة للمرحلة اللاحقة من العملية السياسية

وأكدت البعثة، أن الخيارات التي ستقترحها اللجنة الاستشارية ستُسهم في بلورة رؤية البعثة للمرحلة اللاحقة من العملية السياسية.

اللجنة الاستشارية : الاجتماع الثالث في طرابلس الإطار الانتخابي الحالي، والجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات

الاجتماع الثالث في طرابلس

وناقش أعضاء اللجنة الاستشارية خلال اجتماعهم الثالث بمقر البعثة في طرابلس الإطار الانتخابي الحالي، والجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات، وذلك بتسيير من خبراء البعثة في مجال الانتخابات والدستور.

مهمة اللجنة الاستشارية

وتتمثل مهمة اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية في تقديم مقترحات، ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات.

وتستند اللجنة الاستشارية في عملها على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.