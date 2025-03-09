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مداهمة أحد أوكار تجميع المهاجرين في صبراتة

قسم البحث الجنائي يكشف عن وكر لتجميع المهاجرين

وحدة التحري والقبض بالمديرية تداهم الوكر في صبراتة

ضبط عدد من المركبات الآلية المحمّلة بكميات كبيرة من مادة البنزين

أعلنت مديرية أمن صبراتة، مداهمة أحد أوكار تجميع المهاجرين والتحفظ عليهم والقبض على من وجد بالمكان.

وأكدت مديرية أمن صبراتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن قسم البحث الجنائي عقب التحري وجمع المعلومات بشأن امتهان بعض الأشخاص الاتجار بالبشر مستغلين أحد بيوتهم وكر لتجميعهم، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بالقسم، من مداهمة المكان والقبض على من وجد بداخله من جنسيات مختلفة.

مداهمة أحد أوكار تجميع المهاجرين في صبراتة

وأوضحت المديرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة أفراد العصابة وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.

ضبط عدد من المركبات الآلية المحمّلة بكميات كبيرة من مادة البنزين

وفي وقت سابق، وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط المخالفات والحد من الظواهر السلبية، تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة والدوريات بمديرية أمن صبراتة، من ضبط عدد من المركبات الآلية المحمّلة بكميات كبيرة من مادة البنزين داخل جالونات كانت في طريقها للبيع على الطرقات العامة بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تهدد السلامة العامة.