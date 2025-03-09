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ضبط متهم بحوزته حشيش وأقراص مهلوسة في أجدابيا

ضبط حشيش وأقراص مهلوسة من نوع ترمادوال والأركا

إحالته المتهم إلى نيابة المخدرات بأجدابيا

ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط متهم بحوزته حشيش وأقراص مهلوسة في أجدابيا.

ضبط متهم بحوزته حشيش وأقراص مهلوسة في أجدابيا

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن أعضاء التحريات بفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بأجدابيا، تمكن من ضبط المدعو “م.م.م.ش”، ليبي الجنسية ومقيم بأجدابيا، وذلك بعد إعداد كمين محكم.

ضبط حشيش وأقراص مهلوسة من نوع ترمادوال والأركا بحوزة المتهم في أجدابيا.

وأشار الجهاز، إلى أنه تم ضبط المتهم بحوزته مواد مخدرة تشمل حشيشًا وأقراصًا مهلوسة من نوع “ترمادوال” و”الأركا”.

إحالته المتهم إلى نيابة المخدرات بأجدابيا

وبعد الاستدلال معه، اعترف بما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم إحالته إلى نيابة المخدرات بأجدابيا لاستكمال التحقيقات.

ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بنغازي

وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بنغازي.

ضبط المتهم بمنطقة الكويفية بالقرب من مستشفى الصدرية

فقد تمكن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي من ضبط المدعو “م.ش.ع.م”، مواليد 1989م، والمقيم بمنطقة الكويفية بالقرب من مستشفى الصدرية، وذلك بعد ورود معلومات موثوقة عن قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبعد تأكيد صحة المعلومات، تم إعداد كمين محكم لضبطه متلبسًا، حيث تم العثور بحوزته على 3 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وقطعة متوسطة الحجم من نفس المخدر، بالإضافة إلى أداة تعاطي (كنشة)، وسكين يستخدم لقطع المواد المخدرة، وأوراق بفره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإخطار النيابة العامة للتصرف في القضية.