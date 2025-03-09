أخبار ليبيا 24

حملة تفتيشية على سير العمل في المخابز

ضبط العديد من المخالفات في المخابز

الحملة شملت تنظيم سوق الفندق البلدي للخضروات والفواكه

حملة تفتيشية استهدفت الأنشطة التجارية والخدمية في بنينا

أطلق جهاز الحرس البلدي ببنغازي، اليوم السبت حملة تفتيشية موسعة للعديد من الأنشطة التجارية والخدمية في مختلف أسواق البلدية.

حملة تفتيشية على سير العمل في المخابز

وشملت الحملة التفتيشية الاطلاع على سير العمل في المخابز لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المطلوبة لمزاولة النشاط.

حملة تفتيشية موسعة لضبط النظام العام ببلدية بنغازي

وخلال الحملة، تم ضبط العديد من المخالفات، التي شملت عدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة وعدم استيفاء التراخيص القانونية المطلوبة وتدني مستوى النظافة العامة داخل المخابز.

الحملة شملت تنظيم سوق الفندق البلدي للخضروات والفواكه

كما شملت الحملة تنظيم سوق الفندق البلدي للخضروات والفواكه وسوق مواد البناء وسوق المجمع التجاري لإزالة العرض العشوائي بما يضمن تنظيم المظهر العام والحفاظ على انسيابية الحركة داخل الأسواق.

حملة تفتيشية استهدفت الأنشطة التجارية والخدمية في بنينا

كما نفذت دوريات مركز الحرس البلدي بنينا، اليوم السبت، حملة تفتيشية استهدفت الأنشطة التجارية والخدمية الواقعة ضمن نطاق المركز، وذلك لضمان التزامها باللوائح الصحية والقانونية.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

وتضمنت الحملة ضبط العديد من المخالفات التي كشفت وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم توفر الاشتراطات الصحية والقانونية لمزاولة النشاط وتدني مستوى النظافة العامة داخل المحال التجارية بالإضافة للاستغلال غير القانوني للفضاء العام.