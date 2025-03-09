حقيقة تصريحات «التومي» حول توطين المهاجرين في ليبيا؟

أخبار ليبيا 24

انتشار تصريحات منسوبة إلى التومي حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا تؤكد رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين

منصة تبيان تدعوا إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة

نفت منصة تبيان، التصريحات المنسوبة إلى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مؤكدة أنها مضللة ولا أساس لها من الصحة.

التومي.. تصريحات حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تثير الجدل

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد نقلت تصريحات منسوبة إلى التومي، حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

موقف ليبيا من التوطين

وشددت المنصة على أن موقف ليبيا ثابت في رفض أي مشاريع توطين، مع التزامها بالتعاون الدولي وفق مبادئ السيادة وحقوق الإنسان، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

ليبيا تؤكد رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين

وأوضحت المنصة أن ليبيا شددت خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي استضافته طرابلس في يوليو 2024، على رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمعالجة هذه الظاهرة وفقا لمبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

حلول فعالة

ونقلت منصة تبيان أن ليبيا تؤكد على أهمية التعاون الجماعي في التعامل مع هذا الملف، مشددة على أن الحلول الفعالة يجب أن تشمل البحث عن أدوات تمويل مشاريع التنمية في الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمعالجة جذور الهجرة غير الشرعية”.

وأكدت ليبيا أن الاعتماد على الحل الأمني فقط يعد نهجا غير كاف وقد يحمل مخاطر كبيرة، الأمر الذي يستدعي تبني رؤية شاملة مبنية على حقوق الإنسان التنمية المستدامة، والشراكة الدولية لضمان حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي الإقليمي والدولي”.

تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة

ودعت منصة تبيان وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتفادي إثارة البلبلة حول قضايا وطنية حساسة”.