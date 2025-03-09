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حادث مأساوي يهز البيضاء.. وفاة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء بمنطقة الأكوام

حوادث المرور واستنزاف أرواح الليبيين

9 مارس، 2025 4:23 م
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حادث البيضاء
حادث البيضاء

أخبار ليبيا 24

  • حادث مروع ينهى حياة 5 طلاب بمدينة البيضاء
  • الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينة البيضاء ومدينة قرنادة
  • الطلاب في عمر الزهور بمدرسة الغريقة 
  • الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينة البيضاء ومدينة قرنادة في منطقة الأكوام

استيقظت مدينة البيضاء صباح اليوم الأحد، على فاجعة مأساوية راح ضحيتها 5 طلاب من أبناء المدينة.

قد تكون صورة ‏سيارة‏

  • وفاة 5 طلاب أثر حادث سير أليم.

فقد وقع حادثاً مأساوياً، أودى بحياة 5 طلاب بينهم 3 أشقاء من مدرسة الغريقة على الطريق الرابط بين مدينة البيضاء ومدينة قرنادة في منطقة الأكوام، وهم:

1.عبدالله عاشور خنفر

2.رياض حسين بوفطوم

3.أحمد خالد بوصخره

4.يامن خالد بوصخره

5.ياسر خالد بوصخره

قد تكون صورة ‏‏سيارة‏ و‏طريق‏‏

  • أهالى البيضاء يعبرون عن غضبهم جراء الحادث 

وفي غضون ذلك، عبر أهالي المدينة عن حزنهم الشديد جراء هذه الحادث المأساوي، مؤكدين أن السبب الرئيسي وراء الحادث الطريق المتهالك، جراء نهب الأموال المخصصة له على مدار الحكومات المتعاقبة واختلاس الأموال دون أي اعتبار أو أهمية لحياة البشر.

  • حادث ماساوي يودي بحياة 5 طلاب في عمر الزهور فى البيضاء

  • أهالى البيضاء يطالبون بسرعة التحقيق فى هذا الحادث الأليم 

وطالب أهالى البيضاء، بسرعة التحقيق فى هذا الحادث الأليم الذى راح ضحيته 5 أطفال أبرياء، كما دعوا إلى سرعة اصلاح هذه الطريق المتهلك فى أسرع وقت قبل ازهاق أرواح جديدة.

وتساءل الأهالى: “أين تذهب الأموال المخصصة لهذا الطريق الحيوي المهم الرابط بين مدينة البيضاء  ومدينة قرنادة؟،  جراء السرقة والفساد على مدار الحكومات السابقة وحصد المزيد من الأرواح جراء هذا الفساد.

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9 مارس، 2025 4:23 م
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