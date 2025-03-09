بينهم امرأة حامل.. إنقاذ مهاجرين في منطقة وادي مرسيط

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إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في منطقة وادي مرسيط

الغرفة الأمنية المشتركة تواصل عملياتها لتعزيز الأمن في مزدة وضواحيها

ةتسيير دوريات لحرس الحدود في منطقة القريات

تمشيط أمني واسعة في الأودية والمسالك المستخدمة للتهريب

قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن دوريات الغرفة الأمنية المشتركة تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية داخل مدينة مزدة وضواحيها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.

مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لأنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية

كما تكثف دوريات جهاز حرس الحدود، المشاركة ضمن عمل الغرفة، جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لأنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية، عبر انتشارها في المناطق الصحراوية الوعرة والمسالك الترابية التي تُستخدم في عمليات التهريب والتنقل غير القانوني.

تسيير دوريات لحرس الحدود في منطقة القريات

وبتنفيذٍ مباشر لتعليمات الغرفة الأمنية المشتركة، تم تسيير دوريات لحرس الحدود في منطقة القريات، وبوابات شبرم 60، و90 بحمادة الحمراء، مع تنفيذ عمليات تمشيط أمني واسعة في الأودية والمسالك المستخدمة للتهريب، بهدف تعقب المهربين وإحباط أي تحركات مشبوهة.

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في منطقة وادي مرسيط

خلال دورية متجولة لدوريات جهاز حرس الحدود التابع للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي في وادي مرسيط، تمكنت الدوريات، من العثور على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين يحملون الجنسية السودانية، من بينهم امرأة حامل.

وقال بلاغ لداخلية الوحدة إنه تم على الفور نقل المجموعة إلى أحد المستشفيات في منطقة مزدة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، قبل نقلهم إلى مقر الغرفة الأمنية، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي العملية في إطار عمل جهاز حرس الحدود الذي يهدف إلى تمشيط مساحات واسعة في المناطق الصحراوية المستخدمة في عمليات التهريب.