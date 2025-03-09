إغلاق 16 محلًا تبيع لحومًا غير صالحة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

محلات بيع الـ لحوم تسوق لحوم غير صالحة للاستهلاك على المواطنين

النيابة العامة تأمر بالتحقيق مع 14 مسؤولا عن هذه المحال

تسويق مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة بطرابلس

أمر مكتب النائب العام، بإغلاق 16 محلا لبيع اللحوم في طرابلس والتحقيق مع 14 متهمًا.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، صباح اليوم الأحد، أن نيابة النظام العام تولت التحقيق في هذه الوقائع وذلك في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، إذ تولت النيابة الإشراف على أعمال جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وخبراء الإصحاح البيئي.

تسويق مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة بطرابلس

وبحسب البيان، فقد انتقلت النيابة إلى محال توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في بلديات طرابلس، إذ تبين أن غياب الاشتراطات الصحية في 16 محلاً لبيع اللحوم وتسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم الفاسدة وثبوت مسؤولية 14 متهما.

لحوم غير صالحة للاستهلاك في 16 محلا في طرابلس

انتهت سلطة التحقيق إلى قفل المحال ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهمين، وفق مكتب النائب العام الذي أكد اتخاذ تدابير رامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك.

استمرار حملات التفتيش على القصابين بعين زارة

وفي وقت سابق، كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن استمرار جولات مفتشي المركز فرع طرابلس (لجنة اللحوم ) رفقة جهاز الحرس البلدي بالمركز على مجموعة من قصابين ببلدية (عين زارة) للتأكد من مدي مطابقتها للاشتراطات الصحية

وتم تسجيل عدة مخالفات، منها:

النظافة العامة سيئة.

الثلاجة العمودية تحتاج إلي صيانة.

عدم وجود مصدر للمياه الساخنة.

ألواح التقطيع متهالكه وغير نظيفة.

الثلاجه العمودية تحتاج إلي صيانة.

يوجد فتحات صرف صحي داخل الثلاجة وهذا مخالف للإشتراطات.-

وأوضح المركز، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.