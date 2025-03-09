أجواء دافئة على أغلب المناطق.. تفاصيل طقس الأحد 9 مارس 2025

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طقس الأحد: درجات الحرارة دفئ نهارا على أغلب مناطق البلاد

تكاثر السحب من مساء يوم الغد على مناطق غات وماجاورها

أمطار متفرقة و تشمل معظم مناطق الجنوب الغربي مساء الثلاثاء والأربعاء

حالة الـ طقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأحد 9 مارس2025 ، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة دفئ نهارا على أغلب مناطق البلاد حيث تتراوح اليوم مابين (23-30)مْ وتكون معتدلة نسبيا هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، وتسجل ارتفاع ملحوظ خلال اليومين القادمين على كامل مناطق البلاد مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية.

وتتكاثر السحب من مساء يوم الغد على مناطق غات وماجاورها، يتخللها أمطار متفرقة و تشمل معظم مناطق الجنوب الغربي مساء الثلاثاء والأربعاء يصحبها خلايا رعدية وقد تكون أمطار غزيرة على بعض الأماكن.

طقس الأحد: درجات الحرارة دفئ نهارا على أغلب مناطق البلاد

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول على بعض مناطق إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ، وتسجل إرتفاع يوم الغد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب إثناء الليل وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي .

الرياح: غربية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد والثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ، وتسجل إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على بعض مناطق (غات –العوينات – ادري – بنت بيه – مرزق و اوباري)

يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد والثلاثاء على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28– 32)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد جنوبية شرقية

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26– 30)مْ، وتسجل زيادة يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال النهار إرتفاع ملحوظ على أغلب مناطق البلاد نهاية الأسبوع.