هل يشمل الحظر الأمريكي ليبيا مجددًا؟ تسريبات تكشف المستور

تصنيف الدول: قيود شاملة وتهديدات متزايدة لليبيين

تحذيرات حقوقية من التداعيات.. وواشنطن تبرر القرار

ترامب يدافع عن الحظر.. وبايدن في موقف المعارض الشرس

قلق دولي بشأن اللاجئين.. والأفغان أول الضحايا

في خطوة تعيد الجدل السياسي إلى الواجهة، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعداد حظر سفر جديد أكثر شمولًا، يهدف إلى تقييد دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة، ومن بينها ليبيا. هذا القرار المحتمل يثير موجة من التساؤلات حول خلفياته وتداعياته، ويعيد إلى الأذهان المعارك السياسية والقضائية التي خاضتها إدارة ترمب سابقًا لفرض قيود مشددة على دخول مواطني دول إسلامية، قبل أن يلغيها الرئيس السابق جو بايدن فور توليه منصبه.

ليبيا في قلب العاصفة.. تصنيف الدول ومعايير الحظر

وفقًا لمصادر مطلعة، تدرس الإدارة التنفيذية في واشنطن وضع قائمة “حمراء” للدول التي سيُمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة بشكل كامل. وتشمل هذه القائمة حاليًا دولًا مثل كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن، مع احتمالية إضافة أفغانستان. هذه التصنيفات الجديدة تأتي وسط تصاعد الخطاب الشعبوي في الولايات المتحدة، والذي يعيد الجدل حول مسألة الأمن القومي والهجرة.

بالإضافة إلى القائمة الحمراء، ستُدرج دول أخرى في قائمة “برتقالية” ستخضع لقيود مشددة، بما في ذلك تقييد إصدار أنواع معينة من التأشيرات، مع السماح فقط بدخول أصحاب الملاءة المالية المرتفعة لأغراض تجارية، بينما يُستبعد المهاجرون والسياح.

أما الدول المدرجة في القائمة “الصفراء”، فستُمنح مهلة 60 يومًا لمعالجة “أوجه القصور الأمنية” التي تراها الإدارة الأميركية ضرورية قبل تصنيفها ضمن الفئتين الأخريين.

واشنطن تبرر والمعارضة تتصاعد

مسؤولون في الإدارة الأميركية يبررون هذا القرار باعتباره إجراءً أمنيًا ضروريًا لحماية الحدود من مخاطر محتملة، مشيرين إلى أن الدول المدرجة في الحظر لم تستوفِ معايير التدقيق الأمني. لكن هذا المبرر يواجه انتقادات شديدة من الأوساط الحقوقية، التي ترى في القرار تكرارًا لسياسات الفصل العنصري المبنية على أساس ديني وعرقي.

شون فان دايفر، رئيس منظمة غير ربحية معنية بإعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية، حذر من أن القرار سيؤدي إلى منع آلاف اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، رغم أنهم سبق أن اجتازوا عمليات تدقيق أمني صارمة.

يقول فان دايفر: “هناك عشرات الآلاف من اللاجئين الذين خضعوا لأشد عمليات الفحص الأمني، ومع ذلك يواجهون خطر الإقصاء التام. هذا لا يتعلق بالأمن، بل يتعلق بإقصاء فئات معينة على أسس غير عادلة”.

ليبيا بين مطرقة الحظر وسندان الفوضى السياسية

بالنسبة لليبيا، فإن ورودها في القائمة الحمراء يشكل ضربة أخرى لمواطنيها، الذين يعانون بالفعل من تبعات الأوضاع السياسية غير المستقرة. فمع غياب حكومة مركزية قوية وانقسام المؤسسات، أصبح المواطن الليبي يواجه صعوبة في التنقل والسفر حتى للدول القريبة، ناهيك عن الولايات المتحدة.

القيود الأميركية الجديدة ستؤثر على الطلاب الليبيين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية، بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يعتمدون على التنقل بين البلدين. كما أن هذا الحظر سيعزز من النظرة النمطية التي تربط ليبيا بالإرهاب وعدم الاستقرار، وهو أمر يثير استياء الأوساط الدبلوماسية الليبية.

بايدن في موقف المعارض الشرس

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي ألغى قرارات ترمب السابقة فور توليه الرئاسة، أعلن معارضته لهذا الحظر الجديد. في تصريحات سابقة، وصف بايدن سياسات حظر السفر بأنها “خاطئة تمامًا ووصمة عار على الضمير الوطني”، متهمًا ترمب باستخدام قضايا الهجرة كورقة سياسية لتعزيز قاعدته الانتخابية.

بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون يؤكدون أن هذه السياسات لا تخدم الأمن القومي بقدر ما تضر بعلاقات الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين. ويرى محللون أن إحياء ترمب لهذه السياسة يأتي في إطار محاولاته لحشد تأييد الناخبين المحافظين قبل الانتخابات المقبلة.

مخاوف دولية وتحركات قانونية محتملة

لم يقتصر الجدل على الساحة الأميركية فقط، بل امتد إلى العواصم العالمية، حيث أبدت دول عدة مخاوفها من تأثيرات هذا القرار. فمنظمة العفو الدولية اعتبرت الحظر الجديد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بينما أشارت الأمم المتحدة إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.

على الصعيد القانوني، يتوقع خبراء أن يواجه الحظر تحديات قضائية جديدة، كما حدث مع النسخ السابقة من قرارات ترمب خلال ولايته الأولى. فمنظمات حقوقية وسياسية تسعى للطعن في القرار عبر المحاكم الفيدرالية، مما قد يؤدي إلى تعطيله جزئيًا أو كليًا.

الليبيون بين الحظر والواقع السياسي المرير

يبقى المواطن الليبي في قلب هذه العاصفة، متأرجحًا بين تعقيدات السياسة الدولية وتداعياتها على حياته اليومية. ففي ظل الفوضى السياسية والانقسام الداخلي، يجد الليبي نفسه أمام واقع متغير باستمرار، حيث تُفرض عليه قيود لا تعكس بالضرورة حقيقة وضعه، بل تعكس تحولات في موازين القوى الدولية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، يبدو أن ملف الهجرة سيظل ورقةً ساخنة في الصراع السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وبينما يسعى ترمب لتعزيز صورته كمدافع عن الأمن القومي، يحاول بايدن وحلفاؤه تفكيك سياسات سلفه وإعادة بناء صورة الولايات المتحدة كدولة منفتحة ومتسامحة.

ليبيا في مرمى التجاذبات الدولية

إن إدراج ليبيا ضمن القائمة الحمراء في الحظر الأميركي المحتمل يطرح تساؤلات عميقة حول تأثيرات السياسة الدولية على الشعوب، ومدى قدرة الدول الصغيرة على مواجهة القرارات الأحادية للقوى الكبرى. في النهاية، يظل الليبيون هم من يدفعون ثمن هذه السياسات، سواء داخل وطنهم أو خارجه، حيث يواجهون تحديات معقدة تتجاوز حدود السياسة إلى صلب حياتهم اليومية ومستقبلهم المجهول.