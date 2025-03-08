 للمرة الثانية.. مياه الأمطار تغمر مستشفى ترهونة العام

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مياه الأمطار تغمر الشوارع والطرق الرئيسية ومستشفى ترهونة

حالة من القلق بين الأهالى خشية تكرار دخول المياه إلى منازلهم

الأهالي يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البنية التحتية

تسببت الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة ترهونة، في غرق عدة مؤسسات من بينها مستشفى المدينة، حيث غمرت مياه الأمطار أروقته من جديد، حيث لا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق وأن تعرض المستشفى للأمر نفسه خلال الفترات الماضية، ما أثار استياء المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.

المياه تغمر الشوارع والطرق الرئيسية

كما غمرت المياه الشوارع والطرق الرئيسية، مما تسبب في صعوبة التنقل وتعطيل الحركة اليومية، وسط غياب أي تحسن يُذكر في البنية التحتية، وهو ما يزيد من معاناة السكان، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من تردي أوضاع الصرف الصحي.

مياه الأمطار.. حالة من القلق بين الأهالى خشية تكرار دخول المياه إلى منازلهم

ويعيش المواطنون، خاصة القاطنين في المناطق المنخفضة، حالة من القلق خشية تكرار دخول المياه إلى منازلهم، الأمر الذي قد يتسبب في خسائر مادية كبيرة ويهدد سلامتهم.

الأهالي يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البنية التحتية

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البنية التحتية وتحسين شبكات تصريف المياه، لتفادي وقوع المزيد من الأضرار مستقبلاً.

المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد حذر من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية بسبب سقوط الأمطار على مناطق الشمال الغربي (غدامس والحمادة- المناطق من راس اجدير الى سرت والدواخل- ترهونة – مسلاتة – بني وليد – مناطق الجبل الغربي) مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية قد تكون غزيرة على بعض الاماكن مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الاودية، عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر.