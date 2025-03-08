حادث مروع.. السرعة الزائدة تودي بحياة 4 أشخاص جنوب القريات

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حادث مروع.. مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم جنوب القريات

نقل المصابين إلى مستشفى غريان لتلقي العلاج

الحادث وقع جنوب منطقة القريات بسبب السرعة الزائدة

ارتفاع أعداد الحوادث بسبب السرعة الزائدة

لقي أربعة مواطنين مصرعهم، في حادث تصادم مروع وقع اليوم الجمعة جنوب منطقة القريات على بعد 22 كم، بسبب السرعة الزائدة.

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم جنوب القريات

وأسفر الحادث عن وفاة كل من، عمران عبدالله أحمد طاهر، مواليد 1985، سائق المركبة من نوع تويوتا كامري، وميار عمران عبدالله طاهر، مواليد 2018، وشخص مجهول الهوية، احتُرِق بالكامل، وكان سائق المركبة من نوع كيا سيدونا، وشخص آخر مجهول الهوية، احتُرِق بالكامل.

حادث مروع.. نقل المصابين إلى مستشفى غريان لتلقي العلاج

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غريان لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسباب ارتفاع الحوادث

وتُظهر أخر إحصائية لوزارة الداخلية خطورة الوضع وتدعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث إن عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة.