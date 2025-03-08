تيتيه: تمكين المرأة الليبية يحدد مسار السلام في ليبيا

أول عميدة بلدية في ليبيا… بداية جديدة أم استثناء؟

غياب التشريعات يحرم الليبيات من حقوقهن السياسية

بعثة الأمم المتحدة تدعو لإشراك المرأة في مراكز القرار

ثلاثون عامًا على إعلان بكين… هل تغير وضع المرأة الليبية؟

بعثة الأمم المتحدة: مشاركة المرأة الليبية ضرورة لتحقيق السلام

تؤكد بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا،، على لسان ممثلتها الخاصة ” حنا سيروا تيتيه“، أن مشاركة المرأة الليبية في صنع القرار ليست مجرد مطلب حقوقي، بل ركيزة أساسية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في البلاد. وتشدد البعثة على أن النساء في ليبيا يواجهن تحديات كبيرة تعيق وصولهن إلى مواقع القيادة، بما في ذلك التمييز، وغياب التشريعات الداعمة، واستمرار العنف ضد الناشطات في المجال العام.

إنجازات رغم العقبات

تشير البعثة إلى أن المرأة الليبية لها تاريخ طويل من الإنجازات والمساهمات الفعالة في مختلف المجالات، إلا أن مشاركتها في الحياة العامة لا تزال محدودة بسبب العوائق الاجتماعية والقانونية. وتضيف تيتيه أن انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا خلال عام 2024 يمثل إنجازًا مهمًا، يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من التقدم.

تؤكد الأمم المتحدة ضرورة إشراك المرأة الليبية في صنع القرار، مشددة على أن غياب التشريعات يعيق تقدمها، رغم إنجازات تاريخية مثل انتخاب أول عميدة بلدية.

الحاجة إلى إصلاحات قانونية

وتلفت البعثة إلى أن غياب التشريعات الشاملة التي تحمي حقوق المرأة يزيد من التحديات التي تواجهها، ويمنع المجتمع من الاستفادة الكاملة من إمكانياتها. وتشدد تيتيه على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضايا، وضمان بيئة آمنة وعادلة للمرأة الليبية في المجال السياسي والمجتمعي.

دعوة لمزيد من التمكين

وتدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الليبية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وضمان حقوقها في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والحوكمة، والتنمية. وتشدد تيتيه على أن تمكين النساء والفتيات، خصوصًا الشابات، ضروري لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في ليبيا.