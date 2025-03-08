بملابس عسكرية.. ضبط أجنبي ينتحل صفة أمنية في طرابلس

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ضبط شخص أجنبي ينتحل صفة رجل أمن في جنوب طرابلس

قسم النجدة يضبط أجنبي يرتدى ملابس عسكرية

شرطة النجدة تضبط مركبات آلية في عدد من تمركزات أمنية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط شخص أجنبي ينتحل صفة أمنية.

ضبط شخص أجنبي ينتحل صفة رجل أمن في جنوب طرابلس

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن أعضاء قسم النجدة بالتمركز الأمني مثلت المشتل، عين زارة جنوب طرابلس، ضبطوا شخصًا أجنبيا بعد ورود بلاغ من إحدى الدوريات تفيد بأنه يرتدى ملابس عسكرية وينتحل صفة رجل أمن.

قسم النجدة يضبط شخص أجنبي يرتدى ملابس عسكرية

وأضافت المديرية أن القوة الأمنية أحالت المتهم إلى مكتب التوثيق والمعلومات لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

شرطة النجدة تضبط مركبات آلية في عدد من تمركزات أمنية

وفي وقت سابق، تمكن اعضاء قسم النجدة بالتمركز الأمني جزيرة الغيران من ضبط مركبة آلية، بعد الاشتباه فيها تم استيقاف المركبة و بالإستعلام عن رقم اللوحة بمنظومة الاستعلام الأمنى اتضح أنها غير مستوفية الإجراءات .

تم إحالة السائق والمركبة إلي قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.

ضبط مركبة آلية بجزيرة القادسية

وفي التمركز الأمني بجزيرة القادسية، تمكن أعضاء قسم النجدة أيضا من ضبط مركبة الية نوع ( تويوتا كامري)، وبالاشتباه فيها تم استيقاف المركبة وبعد الاستعلام عن رقم اللوحة بمنظومة الاستعلام الأمنى اتضح بأنها غير مستوفية الإجراءات حيث تم إحالة الموضوع بالكامل إلي قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.