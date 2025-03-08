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انطلاق عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في الجنوب

مكافحة الجراد الصحراوي في الجنوب

8 مارس، 2025 11:21 م
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الجراد الصحراوي
الجراد الصحراوي

أخبار ليبيا 24

  • الجراد الصحراوي.. تواصل عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في مناطق الجنوب الليبي
  • الخطة الوطنية للحد من انتشار الجراد الصحراوي
  • العمليات الأمنية تدعو الأهالي للإبلاغ عن أي تجمعات جديدة للجراد

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، انطلاق عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في مناطق الجنوب الليبي.

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  •  تواصل عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في مناطق الجنوب الليبي

وأوضحت الإدارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بناءً على تعليمات مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ورئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، اللواء جمال العمامي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الجنوبية، سليمان بركة، انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، الفرق المكلفة بعمليات المتابعة والرصد والمكافحة إلى المناطق التي شهدت انتشار أسراب الجراد خلال الأيام الماضية، وهي تمسة، أم الأرانب، مغوه، وأوباري.

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  • الخطة الوطنية للحد من انتشار الجراد الصحراوي

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الوطنية للحد من انتشار الجراد الصحراوي، الذي يشكل تهديدًا على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي بالمنطقة، حيث تعمل الفرق الميدانية على تنفيذ عمليات الرش واستخدام الوسائل المناسبة للقضاء على هذه الآفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان حماية الأمن الغذائي والبيئي في الجنوب الليبي.

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  • العمليات الأمنية تدعو الأهالي للإبلاغ عن أي تجمعات جديدة للجراد لضمان سرعة التدخل والحد من انتشاره

ودعت الجهات المعنية بالمكافحة المزارعين والسكان المحليين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي تجمعات جديدة للجراد لضمان سرعة التدخل والحد من انتشاره.

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8 مارس، 2025 11:21 م
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