البعثة الأممية في ليبيا.. هل انحرف المسار منذ البداية

حنا تيتيه تبدأ مهامها في ليبيا وسط جدل حول أولوياتها

21 لقاءً في أسابيع.. أين الحوار الليبي-الليبي؟

التركيز على السفراء والوزراء.. وسيط أم طرف في الأزمة؟

دور البعثة الأممية.. هل تخدم الليبيين أم الأجندات الخارجية؟

منذ أن تولت ” حنا سيروا تيتيه“، منصبها كـ ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، تساءل كثيرون عن مدى التزامها بمهمة البعثة الأممية في تيسير الحوار الوطني الليبي. فبينما تعلقت الآمال بإعادة مسار العملية السياسية إلى الطريق الصحيح، جاءت تحركاتها الأولى مثيرة للجدل، خاصة مع تركيزها على اللقاءات الثنائية مع سفراء الدول ووزراء الحكومة الليبية بدلًا من السعي الحثيث لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة.

بحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، أجرت تيتيه 21 لقاءً منذ بدء مهامها في 20 فبراير 2025، كان منها 9 لقاءات مع سفراء دول كروسيا، تركيا، بريطانيا، إيطاليا، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي. كما التقت 5 وزراء تنفيذيين ليبيين، إلى جانب مسؤولين محليين ودوليين آخرين. ورغم أهمية هذه اللقاءات في بناء جسور دبلوماسية، إلا أنها لا تعكس المهمة الجوهرية للبعثة، والتي تتطلب تركيزًا على التقريب بين الأطراف الليبية نفسها.

عبدالسلام نصية ينتقد تركيز الممثلة الأممية في ليبيا على اللقاءات الدبلوماسية بدلًا من الحوار الليبي، محذرًا من فقدان الثقة في دور البعثة وتصاعد التدخلات.

يرى عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن هذه البداية قد تحمل دلالات على أن المسار الذي تسلكه الممثلة الأممية قد يكون خاطئًا. فمن المفترض أن تكون الأولوية القصوى للبعثة هي خلق بيئة حوار ليبي-ليبي، لا أن تتحول إلى ساحة للتشاور مع الجهات الدولية والإقليمية فقط. فالمسائل العالقة بين الليبيين تحتاج إلى جهد حقيقي لرأب الصدع بينهم، وليس إلى مقاربات دبلوماسية تزيد من تعقيد المشهد السياسي.

الوساطة الأممية بين الحياد والانحياز

المهمة الأساسية لأي بعثة أممية في بلد يعاني من انقسام داخلي هي أن تكون وسيطًا محايدًا، يساهم في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة. لكن وفقًا لـ نصية في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، رصدته “أخبار ليبيا 24”، فإن انشغال تيته بلقاءات مع مسؤولين دوليين، ووزراء تنفيذيين، قد يرسل إشارات خاطئة بشأن دورها، ويجعلها تبدو وكأنها جزء من لعبة المصالح الدولية بدلاً من كونها طرفًا محايدًا يسعى لحل الأزمة الليبية.

ويحذر نصية من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان ثقة الأطراف الليبية في البعثة الأممية، ما سيزيد من تعقيد الوضع ويفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية. فكلما ضعفت ثقة الليبيين بالوساطة الأممية، كلما زادت فرص الدول الخارجية في لعب دور أكبر داخل المشهد السياسي الليبي، وهو ما يتناقض تمامًا مع الهدف الذي أُنشئت من أجله البعثة.

الحوار الليبي.. الأولوية الغائبة

لطالما كانت العقبة الأساسية أمام الاستقرار في ليبيا هي غياب حوار وطني شامل يناقش القضايا الخلافية بجدية. ويشير نصية إلى أن هناك ملفات رئيسية يجب أن تكون على رأس أولويات البعثة، مثل التوافق على منصب رئيس الدولة، تنظيم السلاح، توزيع الثروة، الحكم المحلي، والمواطنة، بالإضافة إلى معالجة الخطاب الديني وتأثيره في المشهد السياسي.

هذه الملفات لا يمكن حلها عبر لقاءات دبلوماسية منفصلة، بل تحتاج إلى جلسات حوار موسعة بين الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة. لكن للأسف، يرى نصية أن الممثلة الخاصة لم تبادر حتى الآن إلى اتخاذ خطوات فعلية لعقد مثل هذه الجلسات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على لعب دور الوسيط الفعلي.

استعادة الثقة وتصحيح المسار

إذا أرادت البعثة الأممية استعادة ثقة الليبيين، فعليها إعادة النظر في أولوياتها والتركيز على جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة حوار واحدة. فبدلاً من الاقتصار على لقاءات مع سفراء ودبلوماسيين، يجب أن تبذل جهودًا مضاعفة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية، وإلا فإنها ستخاطر بأن تتحول إلى مجرد حلقة أخرى في سلسلة المبادرات الدولية غير الفعالة.

ويشدد نصية على أن الليبيين بحاجة إلى مشروع وطني شامل يعيد بناء الدولة على أسس عادلة ومتوازنة، وهو ما لن يتحقق إلا إذا قامت البعثة الأممية بدورها الصحيح في تقريب وجهات النظر، لا أن تكون مجرد منصة لتبادل المصالح بين القوى الدولية.

في الختام، لا تزال الفرصة متاحة لتصحيح المسار، لكن الوقت ليس في صالح البعثة الأممية، فكل تأخير في توجيه الجهود نحو الحوار الليبي-الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويمنح الفرصة لأطراف خارجية للاستمرار في التدخل. على هانا تيته أن تدرك أن نجاح مهمتها لا يقاس بعدد اللقاءات التي تعقدها، بل بمدى قدرتها على جمع الليبيين وإعادتهم إلى طاولة الحوار، حيث يجب أن يكون التركيز الأساسي.