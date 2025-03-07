ليفربول يتنزه أمام ساوثهامبتون غدًا.. و«صلاح» يستعد لـ«رقم جديد»

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يستعد النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقم قياسي جديد، في مباراة فريقه المقبلة أمام ساوثهامبتون، المقرر إقامتها على ملعب «أنفليد»، في تمام الساعة 5 من مساء غد السبت.

ويستضيف الـ«ريدز» ساوثهامبتون، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وبحسب الإحصائيات، فإن سجل «صلاح» هدفًا واحدًا خلال المباراة المنتظرة، فسيعادل الرقم المسجل للاعب ليفربول التاريخي «Ian James Rush»، وهو تسجيل عشرة أهداف في شباك ساوثهامبتون، ضمن منافسات «البريميرليج».

ويتربع ليفربول على عرش الصدارة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، بعدما وصل إلى 67 نقطة، ويأتي خلفه آرسنال كوصيف، بفارق كبير يصل 13 نقطة. بينما يتذيل ساوثهامبتون برصيد 9 نقاط فقط بالمركز الأخير.

هل يحصل صلاح على الحذاء الذهبي للمرة الرابعة؟

ويقترب اللاعب المصري محمد صلاح من اقتناص الحذاء الذهبي هذا العام، وهي الجائزة التي يحصل عليها هداف المسابقة.. وتزيد فرص الفرعون لأن المواجهة المنتظرة أمام فريق يسهل اختراق دفاعاته وتسجيل أهداف كثيرة.

وحتى الآن، حقق «صلاح» 25 هدفًا خلال الموسم، بما يزيد بمقدار 5 أهداف عن هالاند، لاعب مانشستر سيتي، المنافس الأبرز. وإن تمكن «صلاح» من الوصول للحذاء الذهبي، فسيكون اللاعب الثاني في تاريخ «البريميرليج» يقتنص الجائزة 4 مرات، ليخلد اسمه في التاريخ برقم قياسي جديد.

تجدر الإشارة إلى أن الأسطورة الفرنسي تيري هنري، هو الوحيد في التاريخ الذي فاز بالحذاء الذهبي أربع مرات.

وحصل «صلاح» على الجائزة أول مرة سنة 2018، وحينها سجل 32 هدفًا، والمرة الثانية سنة 2019، وسجل 22 هدفًا، وكانت بالمناصفة مع ساديو ماني، وأوباميانج، لاعب آرسنال سابقاًا والقادسية السعودي خلال الوقت الحالي، وحصل الفرعون على الجائزة للمرة الثالثة في 2022، بالمناصفة أيضًا مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين، لاعب توتنهام هوتسبير، وسجل كل منهما 23 هدفًا. وأصبحت المنافسة أكثر صعوبة بعدما دخل هالاند للدوري الإنجليزي.