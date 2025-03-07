ليبيا.. هل تتجه نحو الاستقرار أم تغرق في دوامة الإرهاب

ليبيا في مرمى الإرهاب.. ماذا تقول الأرقام؟

كيف تغيّرت خارطة الإرهاب عالميًا؟

الجماعات المتطرفة.. من يسيطر؟

شمال إفريقيا بين الاستقرار والفوضى الأمنية

ليبيا.. بين مطرقة الفوضى وسندان الإرهاب

ليبيا.. أرض الصراعات والتحديات

منذ سنوات وليبيا تعيش في دائرة مغلقة من الفوضى السياسية والانقسامات الأمنية، مما جعلها أرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفراغ السياسي بيئة مثالية للتمدد. ومع صدور تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025، احتلت ليبيا المرتبة 53 عالميًا، مما يعكس واقعًا أمنيًا هشًا رغم المحاولات المتكررة لاحتواء خطر الإرهاب.

الساحل الإفريقي.. الملاذ الجديد للإرهاب

التقرير يكشف تحول مركز الإرهاب من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، حيث باتت منطقة الساحل تمثل أكبر بؤرة للإرهاب في العالم، مع تسجيلها أكثر من 50% من ضحايا الإرهاب عالميًا. ووسط هذا المشهد، تبدو ليبيا عالقة بين تداعيات الفوضى الداخلية والتهديدات الإقليمية المتزايدة.

منذ سنوات وليبيا تعيش في دائرة مغلقة من الفوضى السياسية والانقسامات الأمنية، مما جعلها أرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفراغ السياسي بيئة مثالية للتمدد.

كيف تراجعت ليبيا في مؤشر الإرهاب؟

رغم انخفاض الهجمات الإرهابية المباشرة، إلا أن ليبيا لا تزال ضمن الدول التي تعاني من تهديدات مستمرة. فما الذي أدى إلى هذا التراجع؟

– ضعف المؤسسات الأمنية:

منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من غياب سلطة مركزية قوية، ما أدى إلى انتشار الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

– الانقسامات السياسية:

الصراع المستمر بين الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب جعل مكافحة الإرهاب مهمة معقدة، حيث يتم استغلال الفراغ السياسي لتمرير الأجندات الإرهابية.

– موقع جغرافي حساس:

ليبيا تمثل بوابة بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مما يجعلها نقطة عبور رئيسية للجماعات المتطرفة القادمة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

– تمدد داعش والقاعدة:

رغم الضربات التي تلقاها داعش في سرت عام 2016، إلا أن فلوله أعادت تنظيم صفوفها في المناطق الصحراوية الجنوبية، مستغلة الطبيعة الوعرة للقيام بعمليات إرهابية متفرقة.

ماذا عن دول شمال إفريقيا؟

في مقارنة مع جيرانها، تحتل ليبيا وضعًا حرجًا:

🇲🇦 المغرب: حافظ على المرتبة 100 عالميًا بمؤشر 0 إرهاب ، ما يجعله الدولة الأكثر أمانًا في المنطقة.

حافظ على عالميًا بمؤشر ، ما يجعله الدولة الأكثر أمانًا في المنطقة. 🇩🇿 الجزائر: جاءت في المرتبة 42 ، مع تسجيل أنشطة إرهابية محدودة.

جاءت في المرتبة ، مع تسجيل أنشطة إرهابية محدودة. 🇹🇳 تونس: حلّت في المرتبة 43 ، لا تزال تواجه تهديدات إرهابية خاصة في المناطق الحدودية.

حلّت في المرتبة ، لا تزال تواجه تهديدات إرهابية خاصة في المناطق الحدودية. 🇪🇬 مصر: احتلت المرتبة 29 عالميًا، مع استمرار العمليات الإرهابية في سيناء.

الساحل الإفريقي.. ساحة المعركة الجديدة

التقرير يشير إلى أن خمس دول من العشر الأكثر تضررًا بالإرهاب تقع في الساحل الإفريقي، وعلى رأسها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تحولت إلى ساحة معركة مفتوحة بين الجماعات الإرهابية والقوات الحكومية.

– أسباب تفشي الإرهاب في الساحل الإفريقي:

ضعف الحكومات العسكرية: بعد سلسلة الانقلابات، أصبحت الدول في حالة اضطراب سياسي مستمر. انتشار الجماعات الجهادية: على رأسها جماعة نصرة الإسلام وداعش. التحالفات الدولية الهشة: مثل فشل القوة المشتركة لدول الساحل في احتواء التهديد. الاقتصاد الهش والفقر المدقع: حيث تستغل الجماعات الإرهابية الفقر والتهميش لتجنيد المقاتلين.

– هل يمكن لليبيا تجنب مصير دول الساحل؟

رغم استمرار التهديدات، إلا أن ليبيا لا تزال تمتلك فرصة لتجنب السيناريو الأسوأ عبر:

تعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة مثل تونس والجزائر.

مثل تونس والجزائر. تحقيق استقرار سياسي داخلي عبر حكومة موحدة تدير الملف الأمني بيدٍ من حديد.

عبر حكومة موحدة تدير الملف الأمني بيدٍ من حديد. القضاء على تمويل الجماعات الإرهابية عبر محاربة التهريب وغسيل الأموال.

بين الأمل والمخاوف

ليبيا تقف اليوم على مفترق طرق، فإما أن تستعيد استقرارها وتعود إلى موقعها الطبيعي كدولة آمنة، أو تنزلق إلى سيناريو الفوضى الذي يعصف بدول الساحل. المؤشرات العالمية تشير إلى أن الإرهاب في إفريقيا في تزايد، لكن الفرصة لا تزال قائمة لكسر هذه الدوامة إذا توفرت الإرادة السياسية والأمنية اللازمة.

هل ستنجح ليبيا في قلب الموازين؟ أم ستبقى رهينة الصراعات؟ الأيام وحدها ستكشف الإجابة…