ليبيا في مؤشر الإرهاب 2025.. تصاعد التهديدات واستمرار الفوضى الأمنية

بين الفوضى والاستقرار.. ليبيا إلى أين؟

الأرقام لا تكذب.. خارطة الإرهاب في شمال إفريقيا!

الساحل الإفريقي.. هل أصبح الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية؟

تحليل معمق: كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على انتشار الإرهاب؟

ليبيا والإرهاب.. قراءة تحليلية معمقة لتقرير 2025

المشهد العام للإرهاب عالميًا

كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، عن استمرار تزايد الهجمات الإرهابية في بعض المناطق، مع تحول مركز الإرهاب من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، حيث تمثل منطقة الساحل الإفريقي اليوم أكبر بؤرة للإرهاب عالميًا.

أبرز إحصائيات الإرهاب عالميًا لعام 2024:

المعيار الرقم المسجّل إجمالي عدد الوفيات بسبب الإرهاب 7,555 قتيلًا نسبة الوفيات في الساحل الإفريقي 51% من الإجمالي العالمي الدول الأكثر تضررًا بوركينا فاسو، مالي، النيجر التراجع في الشرق الأوسط انخفاض بنسبة 18%

ليبيا تحل في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر الإرهاب 2025، وسط تصاعد خطر الإرهاب في الساحل الإفريقي، بينما يحافظ المغرب على مركزه كدولة آمنة.

ليبيا في مؤشر الإرهاب 2025

ترتيب ليبيا مقارنة بجيرانها:

الدولة الترتيب في المؤشر العالمي عدد الهجمات المسجلة مستوى التهديد 🇲🇦 المغرب 100 0 غير متأثر 🇩🇿 الجزائر 42 محدود منخفض 🇹🇳 تونس 43 متوسط متوسط 🇪🇬 مصر 29 مرتفع مرتفع 🇱🇾 ليبيا 53 متزايد مرتفع

رغم تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الليبية، فإن التقرير يُظهر أن البلاد ما زالت بيئة غير مستقرة للإرهاب، حيث تشهد مناطق الجنوب نشاطًا متزايدًا للجماعات المتطرفة

أسباب تصاعد التهديد الإرهابي في ليبيا

تُعد ليبيا من الدول التي تأثرت بالصراعات الداخلية منذ 2011، مما جعلها ساحة مفتوحة لانتشار الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. لكن لماذا لا يزال خطر الإرهاب مرتفعًا؟

الأسباب الرئيسية لتصاعد الإرهاب في ليبيا:

العامل التأثير على الوضع الأمني الفراغ السياسي عدم وجود حكومة مركزية قوية سمح للجماعات المتطرفة بالانتشار. ضعف المؤسسات الأمنية القوات الأمنية غير موحدة، مما يُصعّب التصدي للتهديدات. الموقع الجغرافي تقع ليبيا بين شمال إفريقيا والساحل، مما يجعلها نقطة عبور للجماعات الإرهابية. وجود فلول داعش والقاعدة رغم خسارة داعش لمعاقله، إلا أنه أعاد التمركز في الجنوب الليبي.

الساحل الإفريقي.. القنبلة الإرهابية الموقوتة!

يظهر التقرير أن 5 من أصل 10 دول الأكثر تضررًا بالإرهاب تقع في الساحل الإفريقي، وهي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، نيجيريا، وتشاد.

مؤشرات الإرهاب في منطقة الساحل:

الدولة الوفيات المسجلة الجماعات الإرهابية النشطة 🇧🇫 بوركينا فاسو 1,532 قتيلًا داعش، جماعة نصرة الإسلام 🇲🇱 مالي 604 قتلى القاعدة، داعش الساحل 🇳🇪 النيجر 930 قتيلًا (+94% زيادة) داعش، بوكو حرام 🇳🇬 نيجيريا 842 قتيلًا بوكو حرام، داعش غرب إفريقيا

النتيجة: تحول الساحل الإفريقي إلى مركز الإرهاب الجديد، مع تزايد عدد الضحايا بنسبة 94% في بعض الدول مثل النيجر.

هل يمكن لليبيا أن تتجنب السيناريو الأسوأ؟

رغم التحديات التي تواجهها ليبيا، إلا أنها تمتلك فرصة حقيقية للحد من خطر الإرهاب، لكن ذلك يتطلب:

– تعزيز التعاون الإقليمي: من خلال التنسيق مع تونس، الجزائر، ومصر لمكافحة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

– إعادة بناء المؤسسات الأمنية: إنشاء جيش وشرطة موحدين للقضاء على الفراغ الأمني.

– مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب: عبر فرض رقابة صارمة على شبكات التهريب والأسلحة.

– إشراك المجتمع الدولي: استغلال الدعم الدولي في إعادة الاستقرار وتوفير التدريب للأجهزة الأمنية.

بين الاستقرار والانهيار.. ليبيا على مفترق طرق!

يكشف مؤشر الإرهاب العالمي 2025 عن صورة معقدة للوضع الأمني في ليبيا، إذ أنها لم تصل إلى درجة الانهيار الكامل كما حدث في بعض دول الساحل، لكنها في نفس الوقت ليست بمنأى عن الخطر.

السؤال الأهم: هل ستنجح ليبيا في تحصين نفسها ضد الإرهاب، أم أنها تتجه لتصبح جزءًا من بؤرة الإرهاب الإفريقية؟ الأيام القادمة وحدها ستحدد الإجابة…