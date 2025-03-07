قبل فوات الأوان.. «نصية» يحذر من الإنفاق الحكومي

أخبار ليبيا 24

مؤشرات مقلقة حول الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي

تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الوضع الاقتصادي واقتراح الحلول العاجلة

وضع استراتيجية اقتصادية واضحة لمعالجة التحديات

حذر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، اليوم الجمعة، من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن بيانات مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، والتي تعكس مؤشرات مقلقة حول الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة تدارك الوضع قبل فوات الأوان.

مؤشرات مقلقة حول الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، دعا نصية إلى تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الوضع الاقتصادي واقتراح الحلول العاجلة، مشيرًا إلى ضرورة الشروع في إصلاحات جوهرية تشمل كلًا من المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على الموارد المالية للبلاد.

نصية يطالب بتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الوضع الاقتصادي واقتراح الحلول العاجلة

وكان مصرف ليبيا المركزي قد نشر تقريره عن الإنفاق والإيرادات خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث أظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي، مقابل اعتماد متزايد على مبيعات النقد الأجنبي لتغطية المصروفات، مما يثير مخاوف من استمرار الضغوط على الاحتياطيات النقدية.

تذبذب الإيرادات النفطية

كما سلط التقرير الضوء على تذبذب الإيرادات النفطية، والتي تمثل المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الحكومة فيما يتعلق بتمويل المشاريع ودفع المرتبات دون الإضرار بالاقتصاد على المدى الطويل.

استراتيجية اقتصادية واضحة لمعالجة التحديات

تأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة من خبراء اقتصاديين وسياسيين إلى ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية واضحة لمعالجة التحديات الحالية، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثيرات سوء إدارة الموارد، والإنفاق غير المنضبط، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية.

إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وضبط آليات الصرف العام

ويطالب المختصون بضرورة تعزيز الشفافية المالية، وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، وضبط آليات الصرف العام، لضمان تحقيق التوازن المالي وحماية الاقتصاد الليبي من أي أزمات مستقبلية.