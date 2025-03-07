صندوق الجهاد: تحويل الضريبة دون موافقتنا يضع “المالية” تحت طائلة القانون

أخبار ليبيا 24

كشف مسئول بصندوق الجهاد بجمعية الدعوة الإسلامية، عن أنه جرى إخطار وزارة المالية في طرابلس ورئيس مصلحة الضرائب بضرورة عدم تحويل أي مبالغ مالية من استقطاعات ضريبة الجهاد لأي جهة دون موافقة الممثل القانوني صالح الفاخري، مشددًا على أن أي إجراء مخالف لذلك سيضع الجهات المعنية تحت طائلة القانون.

وأضاف المسئول، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم الجمعة، أن الصندوق طالب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتقديم بيان واضح ومفصل حول المبالغ المحصلة من ضريبة الجهاد منذ عام 2014، والتي لم يجر تحويلها إلى حسابات صندوق الجهاد وفقًا لما تنص عليه التشريعات النافذة.

وأوضح أن الصندوق أبلغ رئيس مجلس النواب بالتطورات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما قررته الحكومة بشأن تخصيص حوالي نصف مليار دينار من الأمانات الخاصة بصندوق الجهاد لصالح هيئة شئون الحج والعمرة، قد يترتب عليه تداعيات قانونية.

وشدد على أن كل المصارف تتعامل حصريًا مع الممثل القانوني للجمعية وصندوق الجهاد، المخول بالتوقيع على الحسابات، والمُعين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذا الإجراء قد يؤدي إلى إجراءات قانونية بحق المخالفين.

جدل حول إلغاء قانون الجهاد

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا أصدرت، مؤخرًا، حكمًا نهائيًا بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي فرض “ضريبة الجهاد”، ما يوقف استقطاع 3% من رواتب الموظفين.

وكان هذا الإجراء مفروضًا وفقًا للتشريع المشار إليه، لصالح صندوق جهاد الليبيين، الذي أعيد تنظيمه لاحقًا بالقانون رقم 59 لسنة 1972. وصدر قانون ضريبة الجهاد في سبعينيات القرن الماضي، بهدف “دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية”، وبمرور الزمن أصبح التشريع عبئًا على كواهل الموظفين.