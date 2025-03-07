سقوط عصابة الـ«14».. ارتكبوا 11 واقعة سرقة في الأندلس والسراج

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عصابة الـ14.. ارتكب 11 واقعة سرقة في السراج والأندلس

تحريات البحث الجنائي تقود للكشف عن تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل

العصابة تتكون من 14 شخص احدهم متخصص في تحديد منازل الضحايا

كشفت مديرية أمن طرابلس، عن عصابة تمتهن سرقة المنازل مكونة من 14 شخصا أحدهم متخصص في تحديد منازل الضحايا.

عصابة الـ14.. ضبط تشكيل يمتهن سرقة المنازل مكون من 14 شخص

وبحسب منشور للمديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد أسفرت جهود أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي عن التعرف على تشكيل عصابي مكون من أربعة عشر شخصا يمتهنون سرقة المنازل، مبينا أن التشكيل ارتكب 11 واقعة سرقة خلال 2024.

التشكيل العصابي ارتكب 11 واقعة سرقة خلال 2024

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تم التوصل لأحد المشتبه بهم وأثناء محاولة فراره منهم، تمكن رجال الأمن من ضبطه و بالاستدلال معه اعترف بكونه جزء من تشكيل عصابي مكون من (14) شخص، وأن أحد أفراد هذا التشكيل متخصص في تحديد منازل الضحايا و التي تحتوي على أموال و مصوغات ذهبية.

وكشف المتهم عن عدد وقائع السرقة التى ارتكبها التشكيل وبلغت أحد عشر واقعة تنوعت:

– واقعة سرقة مبلغ مالي قيمته ستون الفاً ومجوهرات ذهبية من داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة حي الأندلس .

– واقعة سرقة مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية من أحد شركات الاتصالات بحي الأندلس.

– واقعة سرقة مبلغ مالي قيمته خمسة و عشرون ألف دينار ومحتويات منزلية من منزل بمنطقةً حي الاندلس.

– واقعة سرقة من داخل شركة.

– واقعة سرقة من داخل منزل بمنطقة حي الأندلس.

– واقعة سرقة من داخل منزل بمنطقة السراج الجنوبي.

– واقعة سرقة من داخل منزل آخر بدائرة الحي الصناعي.

– واقعة سرقة من شركة بحي الأندلس.

– واقعة سرقة من موزع الغاز.

– واقعة سرقة من داخل منزل بدائرة حي الأندلس

– واقعة شروع في السرقة من داخل منزل بالسراج الجنوبي.

القبض على أحد أفراد التشكيل وأحيل المقبوض عليهم لمكتب المحامي العام

وأوضح البيان، أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي نجح في القبض على أحد أفراد التشكيل و أحيل المقبوض عليهم لمكتب المحامي العام و لا زال البحث جاري لضبط بقية المطلوبين