حادث مأساوي.. وفاة مواطن أثناء تأمين أثاثه على الطريق السريع

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حادث مأساوي.. سيارة مسرعة تودي بحياة شخص على الطريق السريع

وفاة مواطن أثناء تأمين أثاثه على الطريق السريع

الضحية كان متوقفًا على جانب الطريق قبل الحادث

إحالة سائق المركبة المتسببة في الحادث إلى نيابة المرور

شهد الطريق السريع بطرابلس، حادث مأساوي، حيث صدمت سيارة مسرعة شخص أثناء توقفه على الطريق لتأمين أثاثه الجديد، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبحسب منشور لمديرية أمن طرابلس عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد أعلنت عن وفاة شخص، في حادث سير على الطريق السريع بطرابلس، بعدما ترجل من سيارته لتأمين أثاثه الجديد، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

الضحية كان متوقفًا على جانب الطريق قبل الحادث

ووفقا للمديرية، فإن الحادث وقع عندما كان الضحية متوقفًا على جانب الطريق، قبل أن تباغته السيارة، ما أسفر عن وفاته في مكان الحادث.

إحالة سائق المركبة المتسببة في الحادث إلى نيابة المرور

وقد باشرت وحدة مرور الطريق السريع تحقيقاتها، حيث تم جمع الاستدلالات الأولية، وتمت إحالة سائق المركبة المتسببة في الحادث إلى نيابة المرور لاستكمال الإجراءات القانونية.

منظومة الاستعلام الأمني تضبط سيارة مطلوبة وأخرى مسروقة

وفى وقت سابق، تمكنت منظومة الاستعلام الأمني والمخالفات المركزية التابعة لمكتب شؤون المرور من ضبط سيارة مطلوبة بعد أن اصطدم سائقها بعمود إنارة ولاذ بالفرار ، بالإضافة إلى ضبط سائق سيارة هونداي سوناتا مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة أبو سليم وقد تم تسليم السائق إلى المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسباب ارتفاع الحوادث

وتُظهر إحصائية لوزارة الداخلية خطورة الوضع وتدعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث إن عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة.