حادث سير جديد بسبب السرعة الزائدة

أخبار ليبيا 24

وقع حادث سير مروع، في طرابلس، صباح اليوم، بسبب السرعة الزائدة؛ إذ فقد السائق السيطرة على مركبته واصطدم بعمود إنارة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في السيارة، دون تسجيل إصابات بشرية.

ووفقًا لمديرية أمن طرابلس، فإن السرعة الزائدة لا تزال من أبرز أسباب الحوادث، ما دفع مكتب شئون المرور إلى تجديد تحذيراته للسائقين، داعيًا إلى الالتزام بالسرعات القانونية حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المرورية تعمل بشكل مستمر على تكثيف حملات التوعية والرقابة للحد من الحوادث الناجمة عن السرعة، في ظل ارتفاع معدلات الحوادث في الفترة الأخيرة.

تكرار حوادث المرور

وفي سياق متصل، مات مواطن، أمس الخميس، بعدما اصطدمت به سيارة على الطريق السريع بطرابلس.

وكان الرجل ينقل أثاثًا جديدًا إلى منزله، وبمجرد نزوله من سيارته فوجئ بالسيارة تصطدم به، وفارق الحياة فورًا.

وذكرت مديرية أمن طرابلس، أن قسم المرور السريع أجرى التحريات اللازمة، وجرت إحالة السائق إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ومثل الحادث السابق، مات الرجل بسبب السرعة الزائدة، والتي تصدر مديرية الأمن تحذيرات دائمة بشأنها، وتدعو السائقين إلى القيادة بحذر حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.

ومؤخرًا، كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، عن أنه خلال شهر ديسمبر من عام 2024 فقط، جرى تسجيل 747 حادثًا مروريًا، تسبب في وفاة نحو 171 شخصًا، فضلًا عن إصابة 309 مواطنين بإصابات جسيمة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن 3 مواطنين ماتوا بسبب حادث مروري آخر، وقع على طريق الشط.

وآنذاك، أعلنت مديرية أمن طرابلس، أن الحادث وقع بسبب اصطدام سيارة بأخرى من الخلف، فاشتعلت النيران واحترقت السيارة.