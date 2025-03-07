تشكيل لجنة لتعويض أهالي الأصابعة المتضررين من الحرائق

أخبار ليبيا 24

قرر بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، تشكيل لجنة هدفها تحديد تعويضات للمواطنين الذين تضرروا من الحرائق التي حدثت في بلدية الأصابعة مؤخرًا.

ووفقًا لبيان نشرته الحكومة منتهية الولاية، على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، اليوم، يترأس هذه اللجنة وكيل الوزارة لشئون البلديات، وفقًا للقرار الذي حمل رقم 1865 لعام 2025، وأما عن أعضائها، فتضم ممثلين لجهاز المباحث الجنائية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية ولبلدية الأصابعة، فضلًا عن مدير إدارة المشروعات.

تخصيص 70 مليون دينار كتعويضات

وقررت حكومة الوحدة، منذ يومين، أن تخصص 70 مليون دينار، كتعويضات للمتضررين من الحرائق التي تضررت بسببها الكثير من المنازل في الأصابعة، وكانت حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وجرى اعتماد قرار حمل رقم 118 لعام 2025، بأن يجري تخصيص المبلغ المحدد لتعويض المتضررين من الحرائق في الأصابعة، على أن تتولى وزارة الحكم المحلي تنفيذ القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في بلدية الأصابعة، الواقعة غرب ليبيا، أصبح مستقرًا الآن، بعد السيطرة على الحرائق التي دمرت ما يزيد عن 150 بيتًا، وحتى الآن لم يعرف أحد السبب الحقيقي وراء حدوث تلك الحرائق، وفقًا لبيان لجنة الطوارئ في بلدية الأصابعة.

وتسببت الحرائق في حدوث بعض الإصابات بالاختناق، بين الأهالي، وتوفي شاب واحد، ولم تحدث أية خسائر في الممتلكات العامة.

ومؤخرًا، قررت وزارة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، أن ترسل بعض القوافل لتقديم المساعدات والإغاثة للأسر المتضررة في الأصابعة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي. وقبل أيام، قرر الصديق أحمد المقطف، مدير مكتب الإعلام ببلدية الأصابعة، أن يجري استئناف الدراسة بالمدارس في البلدية، عقب تعليقها لأيام بسبب الحادث. ووصل عدد من الفرق العلمية المتخصصة من الجامعات ومراكز البحوث، لمحاولة معرفة أسباب الحرائق، ولم يجر التوصل إلى أسباب علمية بعد.