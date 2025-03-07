بقصد الاتجار.. ضبط شخص بحوزته حشيش في أجدابيا

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ضبط شخص بحوزته حشيش بقصد الاتجار في أجدابيا

ضبط متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في أجدابيا

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط شخص بحوزته حشيش بقصد الاتجار في أجدابيا.

ضبط شخص بحوزته حشيش بقصد الاتجار في أجدابيا

وأوضح الجهاز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا، تمكن من ضبط المدعو “ع.ع.ص.م” بحوزته مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبعد الاستدلال معه، اعترف بما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تسجيل القضية برقم 2025/35 مخدرات أجدابيا، حيث سيتم عرض المتهم على نيابة المخدرات لاستكمال التحقيقات.

ضبط متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في أجدابيا

وكان جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قد أعلن فى وقت سابق، ضبط متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في أجدابيا وإحالتهما للنيابة.

وبحسب الجهاز، فقد تمكن فرع أجدابيا من ضبط المدعوين “ع.س.ب” و”م.ع.م”، ليبيي الجنسية ومقيمان بأجدابيا، وذلك بحوزتهما مواد مخدرة من نوع الحشيش بقصد الاتجار.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسجيل القضية برقم 2025/34 مخدرات أجدابيا، ومن المقرر عرضهما على نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القضائية.

ضبط متهم بحوزته مخدر الحشيش في البيضاء

وفي وقت سابق، تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة البيضاء من ضبط المدعو “أ.هـ.ب”، وهو من أصحاب السوابق، وذلك بعد العثور بحوزته على أربع قطع من مخدر الحشيش.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث سيتم تحويله للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لفرع مكافحة المخدرات بالبيضاء للحد من انتشار المواد المخدرة وحماية المجتمع من أضرارها.