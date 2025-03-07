بعد انقطاع 30 يوما..  إطلاق مشروع عاجل لتوصيل الكهرباء لحي القوارب ببنغازي

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“الكهرباء والطاقات المتجددة” تطلق مشروع عاجل لتوصيل التيار الكهربائي لحي القوارب

توصيل التيار الكهربائي لأكثر من 40 منزلا داخل بمنطقة المساكن

استياء الأهالي من طول مدة الانقطاع

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، اليوم الجمعة، مشروع عاجل لتوصيل التيار الكهربائي لحي القوارب ببنغازي.

الكهرباء: مشروع عاجل لتوصيل التيار الكهربائي لحي القوارب ببنغازي

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فرق العمل التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بدأت في تنفيذ مشروع عاجل لتوصيل التيار الكهربائي لأكثر من 40 منزلا داخل حي القوارب بمنطقة المساكن في بنغازي، استجابة لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 30 يوما.

استياء الأهالي من طول مدة الانقطاع

وجاءت هذه الاستجابة عقب لقاء جمع أحد سكان الحي بالوزير، حيث عبر المواطن عن استياء الأهالي من طول مدة الانقطاع، مؤكدا أنهم حاولوا إيجاد حلول دون جدوى.

البدري: تنفيذ المشروع بشكل عاجل

وبعد اللقاء، أصدر الوزير تعليماته إلى الشركة الوطنية لمشروعات الطاقة لتنفيذ المشروع بشكل عاجل.

الكهرباء: بدأ تمديد كابل ضغط منخفض بطول 250 مترا

وتباشر الفرق الهندسية والفنية أعمالها الميدانية، وتبدأ الحفريات لتمهيد الأرض لتمديد كابل ضغط منخفض بطول 250 مترا، إضافة إلى تركيب بلر وصندوق توزيع لضمان توصيل الكهرباء بكفاءة واستقرار لكامل الحي المتضرر، حيث يسير العمل بوتيرة متسارعة بهدف إعادة النور إلى المنازل في أسرع وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

الأهالى يشكرون وزير الكهرباء على سرعة الاستجابة

في المقابل، عبر سكان الحي عن امتنانهم لهذه الاستجابة السريعة وحرص الوزير على حل مشكلتهم في أقرب وقت.