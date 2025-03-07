المصرف المركزي: 2.19 مليار دينار مجمل المبالغ المحالة لمراقبات الخدمات 

أخبار ليبيا 24

أكد مصرف ليبيا المركزي، أن المبالغ المحالة لمراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية، بلغت ما يزيد على 2.19 مليار دينار تقريبًا.

ووفقًا لتقرير نشره مصرف ليبيا المركزي، مؤخرًا، كان إجمالي مراقبة الخدمات لإجخرة مليون دينار، وأجدابيا نحو 34 مليون دينار، والأبرق 6 ملايين دينار، والآبيار 32 مليونًا، والأصابعة 15 مليونًا، والبريقة 7 ملايين، والبوانيس 57 ألفًا، والبيضاء 91 مليونًا، والجغبوب أكثر من مليون دينار، والجفارة 103 ملايين دينار، والجفرة 19 مليونًا، والجميل نحو 33 مليونًا، والحرابة 3 ملايين دينار، والخمس 48 مليونًا، والرجبان 3 ملايين.

وبلغت مصروفات مراقبة الخدمات المالية للرحيبات ما يصل إلى 4 ملايين دينار، والرياينة مليونيّ دينار، والزاوية 66 مليون دينار، والزاوية الجنوب 4 ملايين دينار تقريبًا، وزاوية الغرب 26 مليونًا، والزنتان 7 ملايين دينار، والزويتينة 4 ملايين، والسائح 4 ملايين أيضًا، والسبيعة 7 ملايين دينار.

وفيما يخص مراقبة الخدمات المالية للسدرة، فبلغت ما يزيد على 6 ملايين دينار، والشعبة نحو 542 ألفًا، والشقيقة 9 ملايين دينار، والشويرف نحو مليون دينار، والعجيلات 44 مليونًا، والعربان 4 ملايين، والقبة 16 مليونًا، والقرابولي 20 مليونًا، والقلعة ما يزيد على 4 ملايين دينار، والقيقب مليونيّ دينار، وسلوق 8 ملايين، وشحات 30 مليونًا، وصبراتة ما يزيد على 37 مليونًا، وصرمان 27 مليونًا، وطبرق 49 مليون دينار.

وبلغت مراقبة الخدمات المالية بالعاصمة طرابلس ما يزيد على 204 ملايين دينار، وظاهر الجبل 8 ملايين دينار، وغات 6 ملايين، وغدامس 5 ملايين، وغريان 66 مليونًا، وقصر خيار 9 ملايين.

المصروفات في بنغازي وصلت 359 مليونًا

وأما بشأن قصر الجدي فوصلت المراقبة إلى 856 ألفًا، وقصر بن غشير 33 مليونًا، وقمينيس 6 ملايين، وكابوا 4 ملايين، وككلة 4 ملايين، ومرادة مليونيّ دينار، والكفرة 16 مليونًا، والمرج 35 مليونًا، والمليطانية 3 ملايين، وامساعد 6 ملايين، وانتلان البيضان ما يزيد على مليون دينار، وأم الرزم 3 ملايين، وأوجلة 3 ملايين أيضًا، وباطن الجبل 11 مليونًا، وبلدية الحوامد مليونيّ دينار، وبلدية الشرقية ما يزيد على 3 ملايين، وبنت بية مليونيّ دينار، وبنغازي 359 مليونًا، وبني وليد 39 مليونًا، وبنينا مليونين، وبئر الأشهب ما يزيد على 8 ملايين دينار تقريبًا.

وفيما يخص تازربو فبلغت مصروفات المراقبة مليونيّ دينار، وتاورغاء 4 ملايين دينار، وتراغن مليونيّ دينار، وترهونة 50 مليونًا، وتوكرة 15 مليونًا، وجادو 6 ملايين، وجالو 9 ملايين، وجردس العبيد 9 ملايين، وجنزور 40 مليونًا، ودرنة 51 مليونًا، ورقدالين 12 مليونًا.

ووصلت مصروفات المراقبة بزلطن ما يزيد على 8 ملايين، وزليتن 40 مليونًا، وزوارة 12 مليونًا، وساحل الجبل 18 مليونًا، وسبها 31 مليونًا، وسرت 30 مليونًا، ومرادة مليونيّ دينار، ومرزق 20 مليونًا، ومزدة 10 ملايين، ومسلاتة 12 مليونًا، ومصراتة 55 مليونًا.

وبلغت مصروفات المراقبة بردامة مليونيّ دينار، ويفرن 4 ملايين دينار تقريبًا، وهراوة 319 ألفًا، والعوينات 40 ألفًا، والمشاشية مليونين، وزويلة 159 ألفًا، وربيانة 451 ألفًا، ونالوت أكثر من 12 مليونًا، ومراقبة الخدمات لوادي الأجال ما يزيد على 28 مليونًا، ووادي الشاطئ 49 مليونًا، ووازن 700 ألفًا تقريبًا.