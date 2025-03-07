الكهرباء: فريق للتعامل مع حريق محطة كهرباء مستشفى الكاسح بالكفرة

أخبار ليبيا 24

نشب حريق في محطة كهرباء مستشفى عطية الكاسح في مدينة الكفرة، قبل فجر اليوم، ما أسفر عن تعطل خدمة الكهرباء في المنشأة الطبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الوزير عوض البدري، قرر أن يشكّل فريقًا لحصر الخسائر وإصلاح العطل في أسرع وقت، على أن يضم الفريق متخصصين وفنيين قادرين على التعامل مع الأزمة سريعًا.

وأكد الوزير على ضرورة أن يجري التأكد من أن هذا الحادث لن يتكرر، عن طريق توفير التأمينا للازم للمحطة.

تشكيل فريق للتعامل الفوري مع الأزمة

وحرص الوزير عوض البدري على التواصل مع أسامة حماد، رئيس الحكومة، لإبلاغه بالأمر، فأكد «حماد» أن الحكومة تقدم دعمها الكامل للوزارة لمواجهة هذه المشكلة.

وشدد رئيس الحكومة على أن جميع الإمكانيات اللازمة سيجري توفيرها، بما يضمن أن يعود المستشفى للعمل في أسرع وقت، كي لا يتضرر المرضي في الكفرة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن تحركها هذا يؤكد حرص الحكومة الدائم على حماية منشآت الدولة الحيوية، والتأكد الدائم من استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة تلك التي تمد المنشآت الصحية بالتيار لخدمة الليبيين.

وتتعرض مستشفيات الكفرة لضغط كبير منذ بدء الحرب في السودان، ومؤخرًا توقعت منظمة «إنترناشونال ميديكال كوربس»، أن يصل ليبيا نحو 160 ألف لاجئ سوداني خلال العام الجاري.

وبحسب المنظمة، تسببت الحرب في السودان، والتي بدأت في أبريل 2023، في هروب نحو 11 مليون شخص، منهم مليونا سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة.

وكشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن أن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا وصل إلى 215 ألفًا بحلول نهاية العام الماضي، وتوقعت أن يزيد العدد خلال السنة الحالية إلى نحو 375 ألف سوداني.

تجدر الإشارة إلى أنه هناك نحو 500 شخص يصلون يوميًا إلى المخيمات غير الرسمية، وفقًا لمنظمة «إنترناشونال ميديكال كوربس».