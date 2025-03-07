الأرصاد: سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي وجريان بعض الأودية

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الأرصاد: سقوط أمطار جيدة اليوم على مناطق الشمال الغربي

الأمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية

الأرصاد تحذر من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الجمعة 7 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار جيدة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية، عليه الانتباه لذلك، وتستقر الأجواء على هذه المناطق من يوم الغد.

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار جيدة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية

فيما تشهد مناطق الشمال الشرقي من مساء اليوم تكاثر للسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة نهار الغد.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:-

حالة السماء: فرصة لسقوط أمطار جيدة هذا اليوم تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون غزيرة على بعض الأماكن تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية ،عليه يرجى التنبه لذلك، وتنقشع السحب الممطرة بداية من يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 19)مْ.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من مساء اليوم على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وبداية يوم الغد على أغلب المناطق .

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 22)مْ.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب على مناطق غدامس – الحمادة والجفرة هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة،.

الرياح : جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 26)مْ.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجغبوب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19– 22)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع أن تميل الاجواء للدفء نهارا منتصف الأسبوع على أغلب مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الجنوب الغربي يتخللها أمطار متفرقة.